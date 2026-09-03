„Die Liebe meines Lebens“Katy Perry schwärmt von kanadischem Ex-Premier Trudeau

Im Juni 2025 wurden „Teenage Dream“-Sängerin Katy Perry und der ehemalige kanadischer Premierminister erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Mittlerweile sind die 41-Jährige und der 54-Jährige seit über einem Jahr ein Paar. Gegenüber dem „People“-Magazin schwärmte Perry nun von dem Politiker.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Orlando Bloom, mit dem Perry eine gemeinsame Tochter hat, habe sie wieder gelernt, sich „auf meine Bestimmung zu besinnen“, erklärte sie. „Und ich habe das größte Geschenk dieser Tour erhalten: Ich durfte die Liebe meines Lebens kennenlernen“, schwärmt die Sängerin. Nachdem sie Trudeau 2025 auf ihrer „Lifetimes“-Tour getroffen habe, habe sich „alles verändert“, so Perry.

Die Sängerin gibt an, an großer Fan von Manifestation zu sein. Auf einer Liste habe sie festgehalten, ihre wahre Liebe finden zu wollen. „Und ich glaube, genau da stehen wir gerade“, betont sie. Sie habe sich schon immer eine „epische, legendäre Liebe gewünscht“ und über diesen Wunsch auch mit ihrem Therapeuten gesprochen. „Alles in meinem Leben ist episch, aber das ist sozusagen das fehlende Puzzleteil.“ Mit Trudeau scheint sie dieses nun gefunden zu haben.

Katy Perry über Beziehung zu Justin Trudeau: „Das ist unglaublich heilsam“

Der Politiker habe sie auch während ihrer Tour stets unterstützt. „Er kennt die Texte, er unterstützt mich und ist voller Bewunderung; das ist unglaublich heilsam“, gibt die Mutter einer sechsjährigen Tochter zu. Das Paar befinde sich auf einer gemeinsamen Wellenlänge, wofür die 41-Jährige sehr dankbar sei.

Justin Trudeau war von November 2015 bis März 2025 Premierminister von Kanada. Vor seiner Beziehung zu Katy Perry war er mit Sophie Grégoire Trudeau verheiratet. Mit ihr hat Trudeau drei gemeinsame Kinder. Im August 2023 gab das Ex-Paar die Trennung bekannt. (tsch)