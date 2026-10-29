Die sanfte Stimme des Bösen„Nocturne“ ist der verstörendste Serienkiller-Thriller des Jahres

Seine Kollegin Saga Bauer (Zazie Beetz) ist für Jonah Lynn (Liev Schrieber) wie eine Ziehtochter. (Bild: Apple TV / Dennis P. Mong Jr.) Copyright: Apple TV / Dennis P. Mong Jr.

Jurek Walter (Stephen Graham) braucht keine Axt, er braucht kein Messer, keine Pistole. Jurek Walter nutzt seine Stimme. Erstaunlich sanft bringt er Menschen dazu, unfassbare Dinge zu tun. Grausame Dinge, abscheuliche Dinge. Obwohl der Serienkiller bereits gefasst ist und in einer gesicherten Abteilung einer psychiatrischen Anstalt sitzt, gehen seine Grausamkeiten weiter: Es ist zutiefst beruhigend, was ab 30. Oktober in der Psychothriller-Serie „Nocturne“ bei Apple TV zu sehen ist. Für schwache Nerven ist die perfide Umkehr des Katz-und-Maus-Spiels jedenfalls nichts.

Wie gefährlich Jurek Walter (Stephen Graham, links) ist, hat Ermittler Jonah Lynn (Liev Schreiber) bereits in seinem nahen Umfeld erfahren müssen. (Bild: Apple TV / Dennis P. Mong Jr.) Copyright: Apple TV / Dennis P. Mong Jr.

Der Täter ist gefasst, der Fall geklärt, und doch ist die Gefahr nicht gebannt: „Nocturne“ ist anders als andere Serienmördergeschichten - bedrohlicher, erschütternder, voller schleichendem Gift. Die Serie basiert auf den Romanen „Sandmann“ und „Lazarus“ von Lars Kepler: Hinter dem Pseudonym verbirgt sich das schwedische Ehepaar und Schriftsteller-Duo Alexandra Coelho Ahndoril und Alexander Ahndoril. Adaptiert von Rowan Joffé (“Tin Star“) wurde die Handlung des Nordic Noir-Krimis aus Schweden nach Pennsylvania verlegt.

Jurek Walter (Stephen Graham, hinten) schleicht sich mit leiser Stimme in den Kopf seines neuen Pflegers Karl (Rory Culkin). (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Als dort ein totgeglaubtes Opfer von Jurek Walter plötzlich völlig verstört auftaucht, ruft das den pensionierten Ermittler Jonah Lynn (Liev Schreiber) auf den Plan. Er hatte einst dazu beigetragen, Jurek hinter Gitter zu bringen - und ist überzeugt davon, dass der Psychopath einen Komplizen hat und aus seiner Zelle heraus die Fäden zieht.

Niemand ist vor dieser Boshaftigkeit sicher

Das ist der bösartigste Serienkiller seit Hannibal Lecter: Jurek Walter (Stephen Graham) macht es sich in den köpfen seiner Opfer gemütlich. (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

FBI-Agentin Saga Bauer (Zazie Beetz) lässt sich undercover in die Psychiatrie einschleusen, um dem Serienmörder Geheimnisse zu entlocken: Doch ist sie dafür mental stabil genug? (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Sein Geheimnis: Er dringt in die Köpfe der Menschen ein und lässt sich dort nieder: Wer Jurek einmal Zutritt gewährt, wird ihn nicht wieder los. Gleich in der ersten, Szene, treibt er einen Mitgefangenen auf extrem verstörende Art und Weise in den Selbstmord. Trotz aller Warnsignale lässt sich auch sein neuer Pfleger Karl (Rory Culkin) auf den manipulativen Häftling ein.

Derweil will Lynn unbedingt das letzte vermisste Opfer finden. Doch ein Gegenspieler wie Jurek Walter erfordert drastische Maßnahmen: Lynns Quasi-Ziehtochter Saga Bauer (Zazie Beetz), lässt sich undercover in Jureks Gefängnis einschleusen. Während die FBI-Agentin, deren verstorbener Vater einst Jonahs Partner war, dem gefährlichen Häftling immer näherkommt, versucht Jonah draußen, das Rätsel zu lösen.

Für beide geht es bald nicht mehr nur darum, den Fall zu lösen. Ihr eigenes Leben steht auf dem Spiel. Denn Jurek Walter hat mit seiner sanften Stimme weiterhin alle Möglichkeiten, Situationen zu manipulieren. Bis man sie nicht mehr aushält - und unfassbare Dinge tut. Und dann möchte man schreiend weglaufen, aber bleibt wie gebannt sitzen und kann einfach nicht aufhören, einem der bösartigsten Serienmörder der Fernsehgeschichte bei seinem perfiden Treiben zuzusehen. (tsch)