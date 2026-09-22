Diese wesentliche Eigenschaft vermisst Matthias Reim bei jungen Schlagerstars

Matthias Reim gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen der Schlagerbranche. Der „Verdammt, ich lieb' Dich“-Sänger weiß aus eigener Erfahrung, worauf es für eine erfolgreiche Karriere ankommt. Vor allem Individualität sei entscheidend, sagte er nun in einem Interview. Genau diese Eigenschaft vermisst der 68-Jährige jedoch bei vielen jungen Schlagerstars.

„Wenn ich mir die Newcomer im Schlager anschaue, dann ist das alles sehr ähnlich. Immer die gleichen Sounds und Beats“, sagte Reim im Gespräch mit dem Portal „Schlager.de“. Für ihn reicht das nicht aus, um sich dauerhaft in der Branche durchzusetzen: „Ich glaube, du kannst nur etwas reißen, wenn du komplett anders bist.“

Gleichzeitig sieht Reim für Künstler mit einem eigenen Stil heute größere Hürden. „Das bedeutet auch, dass man als Künstler wesentlich schwerer reinkommt in diese ganzen Mechanismen, wie Spotify, YouTube, Instagram, TikTok“, fügte er hinzu.

Früher lief alles über Fernsehen

Zu Beginn seiner eigenen Karriere war vor allem das Fernsehen ein Sprungbrett für angehende Schlagerstars. „Wir mussten unbedingt eine Fernsehsendung kriegen“, erinnerte sich Reim. Die Reichweite sei damals enorm gewesen. „Früher waren die TV-Einschaltquoten einfach gigantisch, und wenn du etabliert warst, bist du mit deiner neuen Single durch sieben bis acht TV-Shows gegangen und hast mal eben 50 Millionen Menschen erreicht.“

Unterdessen gibt es auch Neuigkeiten aus Reims eigener Karriere. Sein aktuelles Studioalbum „Flashback“ ist am Freitag, 18. September 2026, erschienen. Auf das geplante Musical zu seinem Evergreen „Verdammt, ich lieb' Dich“ müssen die Fans dagegen noch warten. Das Projekt liegt derzeit auf Eis. Der Grund ist Reims voller Terminkalender: Seit nun schon zwei Jahren befindet sich der Sänger auf Tour. (tsch)