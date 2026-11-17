„Ich wollte so nicht rüberkommen, aber seit gestern Abend, glaube ich, bin ich der Nörgel-Paul“, vermutet Tobias (38) alias Tobi ganz richtig, dass seine Gäste deswegen hohe Ansprüche zu seinem „perfekten Dinner“ mitbringen. „Die Erwartungen an mich schraube ich mir selber hoch“, setzt sich der Grafikdesigner aus Schwabing selbst genug unter Druck. „Ich will gewinnen“, treibt ihn am zweiten Tag der Woche der Ehrgeiz an, die Siegprämie von „Das perfekte Dinner“ an den RTL-Spendenmarathon abzugeben. „Ich bin selber Familienvater, von daher finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir die Woche die Kinder unterstützen.“

Als echtes Münchner Kindl ist Tobi Fan des FC Bayern und hat als Unterstützer von wohltätigen Golf-Events schon Star-Fußballer wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller kennengelernt. Dass er für sein Menü auch eine vegane Variante einplanen muss, stellte ihn vorab vor eine Herausforderung: „Vegan finde ich extrem krass.“ Denn er hat sich seine Lieblingsgerichte ausgesucht:

Vorspeise: Schampus-Reis mit grünem Stängel - Risotto / Spargel Hauptspeise: Glasierter Lachs mit Sommer-Salsa Nachspeise: Zitronenglashaus: Joghurt / Granola / Beeren

Was gehört für den Münchner Tobi ins Risotto? Natürlich Champagner. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Es soll perfekt werden“, nichts anderes lässt Tobi durchgehen. Probekochen musste er dafür nicht: „Wenn irgendetwas schiefgeht, versuche ich das spontan zu ändern.“ Die Produktqualität ist ihm äußerst wichtig: Lachs vom Feinkostladen, echter Champagner, Flugmango für 9,90 Euro - „das ist eine sauteure Mango, aber sie ist jeden Cent wert“.

In München isst man „Schampus-Risotto“

Gespannt schauen die Gäste Tobi beim Befüllen seiner „Glashäuser“ zu. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Er wirkte überhaupt nicht nervös oder gestresst. Als ob er den ganzen Tag am Pool gelegen hätte“, stellt Indira (42) bei der Begrüßung überrascht fest. „Guter Gastgeber direkt von Anfang an“, fällt auch Anna (18) Tobis Lockerheit auf.

„Die Münchner Schickeria und ihr Schampus-Risotto“, grinst Tobi über seine Vorspeisenwahl. Die macht er Anna zuliebe sogar ganz vegan. „Mhm“, nickt Indira bei der ersten Gabel Champagner-Risotto mit grünem Spargel. „Das kann was“, stimmt Kim (31) direkt mit ein. „Ich hatte schon Angst, dass ich zu hohe Erwartungen habe, aber: übertroffen!“

Großes Interesse an veganem Lachs

Da Max (37) ungerne Fisch isst, wünscht er sich ebenfalls einen veganen Lachs - wenn die Auswahl schon mal da ist. Tobi schlägt vor: „Ich mach jetzt beides für dich.“ Das weckt das Interesse der anderen, also macht Tobi auch für Kim und Indira beide Varianten zum Verkosten. Anna bekommt durch das große Interesse jedoch eine kleinere Portion veganen Lachs ab und merkt, „dass ich dieses Sättigungsgefühl nicht so hatte“.

Es gibt ja zum Glück noch Nachtisch. In der offenen Küche befüllt Tobi die Gläser mit Granola, Joghurt und Mango. Die Gäste schauen gespannt zu. „Wie Kino“, findet Kim. Max platzt jedoch schon beim Zuschauen: „Das ist eine Portion wie für die Wollnys! Ist das viel!“ Hat sich die teure Mango denn gelohnt? Für Anna ja. Geschmacklich ist auch Max begeistert, aber das „Zitronenglashaus“ für ein Dessert im normalen Trinkglas hält er für „zu irreführend“.

„Du hast hoch gestapelt gestern und bist nicht tief gefallen“, macht Max dem Gastgeber ein Kompliment. „Du bist noch höher hinaufgestiegen.“ Anna findet: „Gastgeber 11 von 10.“ Insgesamt setzt sich Tobi mit 37 Punkten deutlich an die Spitze. (tsch)