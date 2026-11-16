„Dinner“-Gastgeber muss vor eigener WC-Deko warnen„Nicht erschrecken!“

Als Food-Blogger und Gründer einer Social Media Agentur hat Max (37) durchaus Ahnung von gutem Essen. In seiner Altbauwohnung in Sendling findet „Das perfekte Dinner“ für den RTL-Spendenmarathon statt: „Uns geht's hier so gut in München, da können wir auch mal sagen: Komm, das spenden wir mal.“

Wer bei ihm auf die Toilette muss, braucht allerdings starke Nerven, denn auf dem Fensterbrett stehen eingerahmte Häute von Vogelspinnen. „Nicht erschrecken“, warnt Max vor. „Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Freund von Spinnen.“ Aber sein Mann Volker (59), der zu Hause für die Deko zuständig ist, „der war jahrelang Inneneinrichter“.

Ein Glas Wasser oder Wein hätten (von links) Indira, Anna, Kim und Tobi zur Vorspeise sehr begrüßt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch in der Küche kleiden Tiere die Wände. Statt Fliesen hängen dort Kuhfelle, was Max immerhin praktisch findet: „Wenn hier Fettspritzer dagegenspritzen, glänzt es auch sehr schön.“ Als Motto hat er sich „Das Love-Menü“ überlegt. „So habe ich vor zehn Jahren Volker kennen gelernt“, denn sein Mann kochte damals genau dieses Menü in dieser Wohnung:

Vorspeise: Thunfisch mit Zitronen-Möhren-Gemüse Hauptspeise: Selbstgemachte Nudeln mit Bolognese-Sauce Nachspeise: Veganer NY-Cheesecake mit Mango-Spiegel

Mit der Bolognese könnte Max Kims (31) Herz schnell erobern: „Das ist mein Soul-Food.“ Indira (42) stimmt mit dem Motto sowieso überein: „Für mich ist Essen immer Liebe.“ Die Veganerin der Runde, Anna (18), lässt sich von der Bolo-Alternative überraschen.

Max verschmäht seinen eigenen Fisch

Kann die Soul-Food-Bolo alle überzeugen? (Bild: RTL) Copyright: RTL

Völlig verschwitzt springt Max noch mal schnell unter die Dusche, bevor er seine Gäste empfängt. Tobias (38) inspiziert die großgemusterten Tapeten und findet, „dass der Max hier richtig wohnlich wohnt und ausgefallen“. Max spürt derweil die Erleichterung, „dass es so eine ganz junge Runde ist“. Seinen Volker, „die Liebe meines Lebens“, stellt Max den anderen auch gleich vor: „Weil das ist natürlich unser Kennenlern-Menü.“

Warum Volker ihm auch am Abend noch zur Hand geht, erklärt Max beim Servieren der Vorspeise: „Einer musste Melone grillen, einer musste den Thunfisch grillen.“ Dass Max selbst den Fisch nicht isst und bei der veganen Melone bleibt, verwundert Tobias: „Ich fand es extrem außergewöhnlich, wenn ich für Freunde koche und ich esse nicht das, was ich koche.“

Wo bleiben die Getränke?

Nach der Vorspeise bemerkt Max: „Ihr sitzt hier auf dem Trockenen, und das finde ich geht als Gastgeber gar nicht.“ Schnell holt er Wein und Wasser, um die Gläser zu füllen. „Die Gastfreundschaft war extrem da, aber der Service ...“, hätte sich Tobias schon früher ein Glas Wasser gewünscht. Außerdem bemängelt er an der Vorspeise: „Ich fand die Wassermelone schlecht geschält.“

Dann serviert Max vegane und nicht-vegane Pasta und Bolo. „Sieht sehr authentisch aus“, findet Indira. Dass die Bolo für ein „perfektes Dinner“ zu simpel sein könnte, macht Kim von der Stimmung abhängig: „Den Vibe muss man einfach auffangen, wie er ist.“ Das sieht Anna anders: „Fürs 'perfekte Dinner' ein bisschen wenig.“

Veganes Dessert erntet Lob

Der vegane Cheesecake schwimmt in einer Mangomousse, die cremiger geworden ist als gedacht. „Ich hätte mir diesen Mango-Spiegel ein bisschen filigraner vorgestellt“, meint Indira. Dafür ist Tobias vom veganen Dessert überzeugt: „Sehr, sehr gut.“

„Ich fand Max mega“, verteilt Indira Herzen und acht Punkte an den ersten Gastgeber. Insgesamt sammelt Max 30 Punkte ein und kann sich den Rest der Woche bekochen lassen. (tsch)