„Dinner“-Gastgeber Noah (19) hat Sternekoch-Ambitionen - nur beim Wein ist er „nicht so gebildet“

„Sono pronto, andiamo, los geht's!“ Wenn Noah (19) Italienisch spricht, was er oft tut, bekommt die Stimme des kecken Abiturientin aus Kreuzberg einen erstaunlich sanften Schmelz. Beim „Das perfekte Dinner“-Abend des Gruppen-Youngsters in Berlin wird schnell klar: Der 19-Jährige hat eine große Leidenschaft für die italienische Küche - und eventuell eine große kulinarische Zukunft vor sich.

Noah (19) ist bester Laune, während Daniela (53) und Gregor (41) im Risotto schwelgen (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach einem viermonatigen Sprachaufenthalt in Bologna (“Molto bellissimo“) steht als nächstes ein Praktikum in einem römischen Sternerestaurant (“Ich gehe selbst gerne gut essen“) an. Entsprechend ambitioniert geht er auch an sein Dinner heran.

Motto: Primavera in Italia

Vorspeise: Peperoni - Carpaccio von der roten Paprika, dazu Zitronen-Mascarpone, marinierter Radicchio und gegrillte Artischocke Hauptspeise: Risotto - Risotto mit Kräuterseitlingen, dazu gebratene Salsiccia, marinierter Fenchel, Grapefruit- und Orangenfilets Nachspeise: Fragola - Erdbeersorbet, dazu Oliven-Pistazien-Crumble, Pistazien-Creme und Erdbeer-Tatar

Noahs Mama soll „bitte kurz abwaschen“

Noah (19) liebt Italien und die italienische Küche. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für Noah (19) ist keine Pfeffermühle zu groß. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mit erstaunlicher Sicherheit spricht Noah über Aromen und Texturen. So sollen in jedem Gericht alle fünf Geschmacksrichtungen vertreten sein - unter anderem Oliven als Crumble sowie Zitronenkaviar mit „schöner Säure“ im Dessert. Das beeindruckt nicht nur Gregor (41): Noah sei „smart, redegewandt und weit für sein Alter“. Gregor selbst hatte „mit 19 eher die Nummer des Bestellservice im Kopf“. Noah hingegen sieht er „in der Sterneküche besser aufgehoben als in der Mensa“.

Trotzdem läuft in der Küche nicht alles glatt. Bei der Dessert-Zubereitung landet Zucker auf dem Boden: „Che cazzo! Etwas crispy unter den Schuhen“, kommentiert Noah den kleinen Unfall polyglott. Kurz darauf geht es konzentriert weiter. Unterstützung bekommt der 19-Jährige nur kurz von seiner Mutter Rabea (53), und das auch eher profan: „Kannst du bitte kurz abwaschen?“, bittet er sie und erklärt: „Sie kocht nicht, das habe ich von Papa und Oma gelernt.“

Größtmögliche Zuwendung widmet Noah (19) seiner Vorspeise. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Vorspeise sorgt nicht nur bei Daniela (53) für Begeisterung (“Ein Erlebnis im Mund“). Doch es ist nicht „Paprikatatar“, wie Noah sie ankündigt, sondern wie in der Gangfolge hinterlegt „Carpaccio“. „Trink erst mal einen Schluck“, rät Gregor. Doch auch bei der Getränkebegleitung gerät Noah ins Schleudern: „Der Prosecco ist aus der Toskana“, erklärt er, nur um sich sofort zu verbessern: „Nein, natürlich aus dem Veneto - sonst dürfte er ja nicht so heißen.“

„Schade für jeden Zuschauer, der nicht probieren durfte“

„Beim Wein bin ich nicht so gebildet, weil ich ja noch relativ jung bin“, erklärt er das Offensichtliche. Daniela kann er trotzdem weiterhelfen. „Wenn ich beim Italiener bin, muss ich Rotwein trinken“, sagt sie. Noah antwortet trocken: „Du bist doch beim Italiener!“

Für sein Risotto verwendet Noah einen selbstgemachten Pilzsud und achtet besonders auf die Konsistenz. Auch laut Gregor muss es „schlotzig“ sein und vor allem diesen Test bestehen: „Wirfst du es an die Wand, muss es eine Woche kleben bleiben.“ Auch damit kann Noah scherzhaft dienen: „Die Wand da drüben soll demnächst gestrichen werden.“

„Wie im 5-Sterne-Hotel“, seufzt Daniela zufrieden und gibt Noah die Höchstwertung von 10 Punkten. Insgesamt kommt der Gastgeber auf 36 Punkte und ein großes Kompliment von Gregor: „Schade für jeden Zuschauer, der nicht probieren durfte.“ (tsch)