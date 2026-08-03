„Dinner“-Gastgeberin behält beim Essen die Schürze an„Das ist ein No-Go“

Shirin (34) erwartet von der „perfektes Dinner“-Woche, „dass wir alle harmonisch und fair miteinander umgehen“. Und natürlich gutes Essen. Dafür will sie am ersten Tag mit dem Motto „Benvenuti in Sicilia“ sorgen, denn Shirins Mutter kommt aus Sizilien. „Es fühlt sich wie mein zweites Zuhause an, auch wenn man gar nicht so oft da ist“, glänzen die Augen der Einzelhandelskauffrau. Was sie besonders mag: „Das Tolle an Sizilien ist, dass die Menschen mit wenig zufrieden sind, dankbar für das, was sie haben, und auch die Lebensmittel sehr schätzen.“

Cordula outet sich gleich beim Kennenlernen vor Tobi als Pescetarierin. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Kunst hinter der italienischen Küche hat sie fest verinnerlicht: „Alles, was gut werden soll, braucht Zeit, Fleiß, Arbeit.“ Die Hauptzutat: „Ganz viel Amore.“ Viele der sizilianischen Klassiker macht sie zum ersten Mal, denn beim „perfekten Dinner“ muss ein bisschen Herausforderung schon sein. Es gibt:

Vorspeise: Arancini al pistacchio con insalata - Reis / Pistazie / Mortadella / Mozzarella / Rucola / Orange Hauptspeise: Lasagne alla siciliana Nachspeise: Cannoli e granita - Teig / Ricotta / Zitrone

„Lasagne kann eigentlich nicht nicht schmecken“, freut sich Frederik (33) auf den italienischen Klassiker. „Ich habe bis jetzt noch kein italienisches Gericht gegessen, was nicht geschmeckt hätte.“ Tobi (58) rechnet mit Heimatküche: „Die Wahrscheinlichkeit, dass man in Köln in einen italienischen Haushalt kommt, ist sowieso sehr hoch.“ Damit soll er Recht behalten.

Limoncello Spritz schmeckt, die Gruppe passt

Dekoriert mit Zitronen ist Shirin bereit für ihre Gäste. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach der Begrüßung fällt Patrick (35) ein Stein vom Herzen: „Es war meine größte Befürchtung, dass es irgendwie von der Gruppe her nicht passt. Aber ganz im Gegenteil!“ Nach dem ersten Schluck Limoncello Spritz sieht Frederik, von Beruf Bartender, seine Erwartungen bestätigt: „Ja! So passt das zum Menü.“

Die Lasagne macht Cordula und Patrick richtig Appetit. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wie gemalt!“, bewundert Frederik die wunderschönen frittierten Reisbällchen, die Shirin voller Stolz serviert. „Das soll ein bisschen an eine Orange erinnern, weil Arancia ist halt die Orange“, erklärt die Gastgeberin, warum die Arancini in Palermo so rund sind. Tobi lobt weltmännisch: „Buono!“ Auch Frederik ist von Shirins erstem Arancini-Versuch begeistert: „Einsame Spitze!“

Shirins mentaler Vermerk: „Schürze ausziehen!“

Erst als Shirin in die Küche zurückkehrt, um die Lasagne zu holen, fällt ihr mit Schrecken auf: „Ich hab mich mit der Schürze zum Essen hingesetzt! Boah, das ist ein No-Go!“ Das darf ihr beim Hauptgang nicht noch mal passieren: „Das finde ich ganz schlimm.“ Bevor sie den letzten Teller serviert, denkt sie dran: „Schürze ausziehen!“

Das Sizilianische an der Lasagne sind die Erbsen, die Eier, der Schinken und die Gewürze. „Da ist noch bisschen mehr Power dahinter“, erklärt Shirin - jetzt ohne Schürze. „Das Ei hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht“, irritiert Patrick die Konsistenz. Den selbstgemachten Lasagne-Teig hätte sich Tobi mit mehr Biss gewünscht. Pescetarierin Cordula (50) kann an ihrer Fischlasagne hingegen wenig aussetzen.

Stolz auf die Cannoli-Premiere

Die Cannoli sind für Shirin ebenfalls eine Premiere: „Tatsächlich habe ich die schon so oft gegessen in meinem Leben, aber nie selber gemacht.“ Glücklich befüllt sie die Röllchen mit Ricottacreme: „Ich bin so stolz auf mich! Ich hätte nie gedacht, dass ich das hier alles so gut hinbekomme.“ Tobi bezeichnet das Ergebnis gar als „Kunst“.

Für Frederik hat Shirin einen ziemlich guten „Dinner“-Start hingelegt: „Das braucht schon Eier.“ Dafür bekommt sie von ihren Gästen 32 Punkte. (tsch)