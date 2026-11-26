Bei Jenny (39) wird der „Das perfekte Dinner“ zur Familiensache. Vor sechs Wochen ist die Verwaltungsfachangestellte erst in ihr neues Zuhause eingezogen. Jetzt steht schon die nächste Herausforderung an: ein perfektes Menü für ihre Gäste. Unterstützung gibt es von Mama Lydia (65). Tatsächlich kochen sie zum ersten Mal gemeinsam. Da Lydia keine leidenschaftliche Köchin ist, bekochte sich die Tochter bereits in der vierten Klasse selbst. Wie das aussah, hat Lydia noch lebhaft im Gedächtnis: „Die Küche war ein Spaghetti-Trümmerfeld.“ Jenny erinnert sich: „Immer mit Pilz-Sahne-Soße.“ Vielleicht, überlegt sie, sei sie „deshalb heute laktoseintolerant“.

Sichtlich angetan verkostet Petra (59) Jennys Menü. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Der ist ja lebensgefährlich!“, fürchtet sich Lydia scherzhaft vor Jennys scharfem Kartoffelschäler. Die beruhigt sie: „Ich habe noch ein Kindermesser.“ Doch bei aller Neckerei ist die Bewunderung groß. Als Lydia Dill über den Lachs streut, weiß Jenny: „Das kann die Mama gut.“ Verwechslungen sind aber auch inbegriffen: Als Jenny die Radieschen für den Salat sucht, finden sie sich auf dem Dinner-Tisch. „Du sagtest doch, für die Deko?“, erkundigt sich Lydia. Dazu Jenny lachend: „Ja, für den Salat!“ Dann wird es emotional. „Sie ist die Beste“, sagt Jenny und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel.

Motto: Back to my roots

Vorspeise: Kompositionen vom Lachs an Salatbouquet Hauptspeise: Zartes Rinderfilet mit Schokoladenjus, Schupfnudeln und Gemüse Nachspeise: Yin & Yang - Schwarze und weiße Mousse au Chocolat, dazu Himbeersoße, Passionsfruchtspiegel, Kakaocrumble und Karamellsplitter

Koch-Premiere mit Nostalgie

„In 38 Sekunden ist das Fleisch fertig“: Die Mönchengladbacher „Dinner“-Runde ist zu Besuch in Jennys Küche. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch Sohn Samuel ist Teil des Familien-Teamworks. „Früher habe ich das einfach so gemacht, heute muss ich“, berichtet der Neunjährige. Die mütterliche Ermahnung: „Du wirst es mir einmal danken.“ Schließlich gebe es ein schönes Ziel: Mit dem möglichen Preisgeld könne man doch zum Beispiel gemeinsam nach Paris fahren.

Ganz unvorbereitet ist Jenny übrigens nicht. Schon zu Abiturzeiten hat sie mit Freunden „Das perfekte Dinner“ nachgekocht - und dabei sogar zweimal gewonnen. An diesem Abend wird es ganz knapp - mit 37 Punkten landet sie knapp hinter der bislang führenden May-Britt (25). Doch eines hat Jenny schon jetzt gewonnen: eine unvergessliche Koch-Premiere mit Mama Lydia. Und den Beweis, dass man sich in der Küche ruhig mal in die Haare bekommen darf - solange es am Ende etwas „altmodisch“ (Jenny über ihre Lachs-Vorspeise) und gleichzeitig hervorragend schmeckt!

Das schönste Kompliment kommt nämlich von May-Britt: „Schmeckt wie bei der Oma!“ Dirk (52) ist ebenfalls begeistert. Das Menü passe hervorragend zu einem 70. Geburtstag. So viel zum Thema Nostalgie. Denn wie Dirk zum Thema „Zeitmanagement“ feststellt: „Die Zeit wie im Flug verflogen.“ (tsch)