„Dinner“-Gastgeberin serviert Banane im Hauptgang - und ein Paprika-Dessert

„Alles muss schön sein, alles muss bunt sein“: Bei Christina (38) aus Ottenstein ist am Finaltag des „perfekten Dinners“ schnell klar, dass hier Kreativität die Hauptrolle spielt - zumal die Grafikdesignerin bei jeder Gelegenheit ihre eigene Kreativität feiert. Auch das „Chaos“ sei ihr ständiger Begleiter. Kaum zu glauben bei einem makellos aufgeräumten, nüchtern eingerichteten Haus samt fast steriler Küche.

Auch das „Dinner“ ist bis ins Detail geplant. Die Gastgeberin liebt nämlich „Ästhetik, Farben und Details“ - und das nicht nur beim Kochen. Beruflich hilft sie Menschen und Produkten dabei, zur „Marke“ zu werden. Ihre eigene Marke? Leuchtendes Haar, ausdrucksstarke Kleidung und, na ja, „ein bisschen verrückt“. Das zeigt sich auf dem Teller in lustigen Kombination:

Was den Geschmack angeht, ist sich die „Dinner“-Runde nicht einig. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Orange auf dem Kopf - farbenfroh auf dem Teller

Vorspeise: Rotkohl-Suppe mit Meerrettich, dazu Steakstreifen Hauptspeise: Thunfisch mit Erbse, Banane und Safran Nachspeise: Himbeer-Paprika-Sorbet, Pistazien-Törtchen und Praline

„Einfach nur klebrig“

Auftakt-Gastgeber Axel (Mitte) holt sich den Sieg. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Grafikdesign auf dem Teller“ könnte also das Motto des Abends lauten. Und Nervosität? Die gehört für Christina dazu. Schließlich sei sie für sie sogar ein gutes Zeichen: „So kann ich anschließend perfekt abliefern.“ Vorbereitet ist jedenfalls einiges. Die Nachtisch-Komponenten liegen seit den Vortagen bereit. Auch bei den Zutaten setzt die Gastgeberin teilweise auf Fertiges. In einem besonderen Experiment kommen sogar Bonbons und ein Glätteisen zum Einsatz - fertig ist ein bunter Deko-Chip für das Dessert. Wie sie auf die leuchtend rote Krautsuppe gekommen ist? „Hab einfach was Buntes gegoogelt.“

Allerdings gerät am Tisch bei all der Liebe zum Detail eine wichtige Kleinigkeit ins Hintertreffen: die Getränke. Christina vergisst zunächst, sie auf den Tisch zu bringen. Für die Gäste ist das zumindest ein kleiner Stolperer im ansonsten penibel geplanten Abend: „Hätte sie vorher dran denken können“, so Vicky (30).

Auch kulinarisch sorgt Christina für Überraschungen. Banane im Hauptgang? Paprika im Dessert? Hier werden die Grenzen zwischen süß und herzhaft munter verschoben. Bei den Gästen kommt das nur teilweise gut an. Axel (47) findet einen Bestandteil der Vorspeise ziemlich überflüssig: „Die Steakstreifen hätt's nicht gebraucht. Zumindest meine waren knorpelig - Schuhsohle.“

Auch das überbordende Dessert mit mehreren Cremeschichten begeistert ihn nicht: „Einfach nur klebrig. Konnte es nicht aufessen.“ Ganz im Gegensatz zu Basti (38), der seine Begeisterung kaum zurückhalten kann. Beim süßen Abschluss scheint er förmlich zu „explodieren“ - und zwar im besten Sinne. Sein Urteil: „Göttlich lecker.“

Am Ende steht Christina mit einem Dinner da, das vor allem eines ist: sehr persönlich und garantiert nicht langweilig. 35 Punkte reichen allerdings nicht zum Sieg. Den holt sich Auftakt-Gastgeber Axel mit 37 Punkten - mit ziemlich ruhiger Art und kulinarisch eher solide als betont kreativ. (tsch)