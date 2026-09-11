„Dinner“-Gastgeberin wird wegen verstorbener Mutter emotional„Sie wäre stolz auf mich“

In Uster am Greifensee stellt sich Elena (59) für ihre Zürcher Gäste an den Herd, um ihnen beim „perfekten Dinner“ ein Stück Griechenland näherzubringen. Die Heimat ihrer Eltern ist für die medizinische Praxisassistentin ein Sehnsuchtsort, an den sie gerne bei jeder Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende reist: „Ich vermisse halt die Sonne und das Meer.“ Von ihren drei Töchtern hilft die mittlere bei den Vorbereitungen. „Ich mache heute eine Hommage an meine Mutter“, verrät die Gastgeberin, denn von ihr lernte Elena die griechischen Gerichte kochen. Leider ist sie inzwischen verstorben, was die Hobby-Köchin sehr emotional macht.

Ohne Ouzo geht gar nichts, das wusste schon Elenas griechische Mutter. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Motto hat sie „Honig & Zimt - Eine kulinarische Reise durch die Seele Griechenlands“ gewählt. „Zimt öffnet den Menschen“, deshalb gehört er genauso wie Honig auch in herzhafte Gerichte. „Das ist der Geschmack Griechenlands.“ Weil Elenas Kinder ständig nach den Rezepten fragen, hat sie ein eigenes Kochbuch gestaltet, in dem auch die folgenden drei Gerichte verewigt sind:

Vorspeise: Fein verborgen - Feta Saganaki mit Honig, dazu geröstete Feigen, Pitabrot und Skordalia Hauptspeise: Fruchtig-würzig eingebettet - Smirneika-Souzoukakia-Röllchen mit Petersilienreis und Zitronenjoghurt Nachspeise: Süß aufgespießt - Loukoumades-Bällchen mit Honig und Zimt, dazu Griechischer-Joghurt-Eis

Zum Abschluss der Woche wird nochmal richtig mit Rotwein auf die Tischdecke gekleckert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wenn es heute nicht griechisch wird, dann fresse ich einen Besen“, prophezeit Kilian (31). Erleichtert liest er das Motto: „Ich muss keinen Besen essen.“ Den Hauptgang kann Michelle (30) zwar schwer entziffern, aber: „Klingt mega lecker. Ich glaube, es wird richtig eine Geschmacksexplosion sein.“

Ohne Ouzo geht gar nichts

Michelles (Mitte) 37 Punkte kann auch Elena nicht übertreffen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Elena empfängt ihre Gäste mit einem Ouzo, denn schon ihre Mutter wusste: „Ohne Ouzo ging gar nichts.“ Michelle bewundert die liebevoll gedeckte Tafel mit Olivenzweigen: „Bei der Tischdeko hast du dich selbst übertroffen.“ Die entfaltet auch bei Riccardo (32) ihre volle Wirkung: „Ich habe mich so ein bisschen wie in Griechenland gefühlt.“

Feta Saganaki, selbstgemachtes Pitabrot, Knoblauchdip und Tomatensalat lassen bei Kilian den Appetit steigen: „Es sieht bombe aus.“ Patricia (54) fehlt ein wenig der Honig, „und der Knoblauch redet immer noch mit mir“.

Ein Schuss Champagner kann nicht schaden

„Ich stelle es einfach alles in die Badewanne rein. Ich habe keinen Bock hier abzuwaschen und die Maschine zu füllen“, trägt Elena das Geschirr ins Bad, bevor sie sich an die Hackfleischröllchen mit Petersilienreis macht. Die Tomatensoße verträgt einen Schuss Champagner, beschließt Elena spontan: „Ich mach ein bisschen frei Schnauze.“ Riccardo erinnert das Gericht an Butter Chicken: „Das ist sehr orientalisch.“ Kilian mundet die unbekannte Speise: „Boah, da bin ich Fan.“ Patricia fehlt das Griechische: „Das war für mich zu zimtlastig.“ Anschließend will Kilian wissen: „Wie zufrieden wäre deine Mama mit deiner heutigen Hauptspeise?“ Elena meint: „Ich glaube, sie wäre stolz auf mich.“

Kurz vorm letzten Gang der Woche will Kilian allen noch mal - vermutlich griechischen - Wein einschenken, da löst sich plötzlich der Ausgießer und der edle Tropfen saut sie Tischdecke ein. „Da hilft jetzt auch kein Salz mehr“, schaut Patricia auf den großen roten Fleck. „Heute war Abbruchstimmung“, lacht Michelle. Elena verzeiht das Missgeschick und widmet sich den frittierten Hefebällchen mit Honig. Die findet Michelle „irgendwie fluffig, aber auch ein bisschen gummig“.

Mit 33 Punkten reiht sich Elena im Mittelfeld ein, während sich Michelle den klaren Wochensieg abholt. Und alle liegen sich in den Armen. (tsch)