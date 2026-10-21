„Dinner“-Kandidat wird von Tochter (9) unter Druck gesetzt„Sonst darfst du nicht mehr nach Hause kommen“

Mike (46) kommt eigentlich aus Düsseldorf, betreibt seit einigen Jahren jedoch in Krummhörn einen Ferienhof mit Hühnern, Ziegen, Schweinen und Meerschweinchen. „In Ostfriesland war ich nie vorher. Aber der Hof hat uns wirklich gefunden“, erzählt Mike, wie es zum Tapetenwechsel kam. Ehrgeiz, „Das perfekte Dinner“ zu gewinnen, ist da: „Ich möchte schon ein sehr gutes Menü bieten.“

Obwohl Mike früher ein Bistro betrieben hat, ist er kein Küchenprofi: „Wir hatten da angestellte Köche.“ Die neunjährige Schnibbelhilfe Julietta erwartet volle Punktzahl vom Papa, „sonst darfst du nicht mehr nach Hause kommen“. Unter dem Motto „Mein Soulfood“ gibt es:

Vorspeise: Tuna / Avocado / Mango / Wakame Hauptspeise: Pulpo / Kartoffel / Trüffel / Baby-Brokkoli / Tomate Nachspeise: Süß und salzig - Frischkäse / Karamell / Erdnuss

Schon bei der Vorspeise erkennen die Gäste Mikes Gastro-Erfahrung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Hans (52) erwartet von Mike Großes: „Er kennt wirklich jedes Gewürz, er kennt jedes Getränk, was gerade hip ist und irgendwo auf der Welt getrunken wird.“ Maja (25) kennt Mikes Vergangenheit in der Gastro: „Er weiß, wie man Gäste um den Finger wickelt. Aber ich bin bereit, mich davon um den Finger wickeln zu lassen.“

Dennoch stellt sich die Frage: Was ist Pulpo? „Das ist bestimmt was Unanständiges“, vermutet Hans, während Maja das Internet befragt. Das Ergebnis verwundert sie nur noch mehr: „Krake in Kombination mit Trüffel?“ Mal abwarten: „Entweder ist es saugeil und ich werde danach betteln, das Rezept zu kriegen. Oder es ist eine große Katastrophe.“

Maja findet die Vorspeise „Wahnsinnig lecker!“

Der Empfang der Gäste findet im Freien an der Feuersäule statt. „Das passte einfach“, findet Andreas (50). „War authentisch“, nickt Hans. Was die beiden ebenfalls beim Betreten des Hauses beeindruckt: „Der Fußboden, das war der Hammer!“

Der Nachtisch macht Andreas und Hannelore restlos glücklich. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Thunfisch-Tatar mit Mango und Avocado garniert Mike kunstvoll mit Wasabi-Mayo. Andreas schaut ihm dabei über die Schulter und berichtet den anderen: „Man merkt schon, er war schon in der Gastronomie unterwegs.“ Der Anblick weckt Majas Appetit: „Wahnsinn!“ Der erste Bissen hält, was die Optik verspricht: „Wahnsinnig lecker!“ Hans meint: „Das Rezept von der Wasabi-Creme brauche ich auf alle Fälle!“ Hannelore (61) schwärmt von den erlebten „Geschmacksexplosionen“.

Telefonjoker für die Trüffelsuche

Vor dem Hauptgang steht eine Hoftour an. „Die schnarchenden Schweine waren natürlich das Highlight“, traut sich Andreas ganz nah an die schlafenden Tiere. „Ich hätte mich fast dazwischen gelegt, weil das so beruhigend war.“ Aber es gibt ja noch den Pulpo. Bei der Zubereitung vermisst Mike eine entscheidende Zutat: „Wo ist denn die Trüffelpaste?“

Er greift zum Handy: „Kann ich den Telefonjoker ziehen?“ Seine Frau weiß zum Glück den exakten Platz im Kühlschrank. Derweil tuscheln die Gäste am Tisch: „Telefonjoker? Uhhh!“ Dann bemerkt Andreas einen unangenehmen Geruch: „Ich habe ganz viel Schwein unterm Schuh. Ich glaub, den muss ich mal saubermachen gehen.“

Nun steht dem Genuss nichts mehr im Weg. „Ich bin ohne Worte“, kann Andreas am Pulpo entgegen seiner Vorbehalte nichts aussetzen. „Die Krakenbeine - absoluter Hammer!“, schwärmt Hans. Den Trüffel im Stampf findet er jedoch überdosiert: „Ich habe gemeint, ich beiße auf ein Stück Erde.“

Andreas schwärmt: „Geiler Scheiß!“

Andreas lacht glücklich, als ihm Mike den Cheesecake mit Salted-Caramel-Eis serviert: „Einfach geil!“ Dem können die anderen nur mit einem zufriedenen „Mhmmm“ zustimmen. Außer Hans, dem der Cheesecake „nicht fluffig genug“ und das Eis „echt zu salzig“ ist.

Mit 36 Punkten übernimmt Mike die Führung, denn wenigstens für Hannelore hat er „Das perfekte Dinner“ abgeliefert und damit gute Chancen, dass ihn seine Tochter wieder ins Haus lässt. (tsch)