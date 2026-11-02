„Dinner“-Kandidaten treffen aufeinander - und fallen sich in die Arme„So ein Zufall!“

Mit zittrigen Händen öffnet Lisa (26) am Stadtrand von Innsbruck die Tür, wo sie mit Freund und zwei Katzen wohnt: „Ich bin sehr, sehr nervös, aber gespannt.“ Die Assistentin der Geschäftsführung sieht ihre Teilnahme an „Das perfekte Dinner“ schon als Erfolg an: „Ich bin generell schon stolz, dass ich jetzt da dabei bin.“ Wenn dann die unbekannten Gäste auch noch zufrieden sind, sei ihr Ziel erreicht.

Unter dem Motto „Tirol geht auf Asienreise“ gibt es typisch tirolerische Gerichte, „aber ich versuche zu allem einen asiatischen Spin zu machen“. Denn Lisa hat eineinhalb Jahre während ihrer Tauchlehrer-Ausbildung in Thailand gelebt, was sie zu folgendem Menü inspirierte:

Vorspeise: Käsegold auf bunter Gartenfrische - Berg- & Graukäse / Karotten & Gurken Hauptspeise: Sonntagsgulasch trifft fernöstliche Aromen - Rind / Spätzle / Zitronengras / Kimchi Nachspeise: Kaiserglück zwischen Zwetschke und Matcha

In letzter Sekunde fällt Lisa auf: Sie hat ja den Eischnee noch nicht in den Teig gerührt! (Bild: RTL) Copyright: RTL

Schon beim Nachmittags-Interview treffen zwei Bekannte aufeinander: Betty (50) und Mario (47). „Wie geil ist das? So ein Zufall!“, fällt Mario Betty um den Hals. „Wir kommen beide aus Vomp, und die Betty hat meine wunderschöne Hochzeit dekoriert“, klärt Mario über die besondere Verbindung auf. „Wir kennen uns vom Sehen schon lange“, nickt Betty.

Lauter freundliche Typen

Die Innsbrucker „Dinner“-Runde ist bester Laune. (Bild: RTL / ITV Studios Germany) Copyright: RTL / ITV Studios Germany

Den typischen Innsbrucker beschreibt Daniel (36) so: „Er ist ein freundlicher Typ, ein gemütlicher Typ.“ Das bestätigt sich beim ersten Aufeinandertreffen: „Lisa hat sehr freundlich die Tür geöffnet.“ Mario zollt ihr größten Respekt für den Auftakt mit „irgendwelchen wildfremden Hanseln“: „Da hat sie total spontan, cool, toll, frisch, lässig, locker reagiert.“ Der Rest ergibt sich beim süffigen Lychee Gin Fizz: „Chapeau, dass du den allerersten Tag machst.“

Dann geht es los mit Kaspressknödeln auf Karotten-Gurken-Salat. „Es ist sehr, sehr lecker“, mundet Mario die Asia-Tirol-Fusion. „Die Kombi funktioniert“, stimmt Daniel zu. „Geschmacklich 1A.“

Gulasch weckt schlimme Kindheitserinnerungen

Auf das Gulasch ist Betty gespannt, „weil ich habe da noch so Kindheitserinnerungen, nämlich ganz schlimme“. Der Grund: „Meine Mama hat nämlich überhaupt nicht gut kochen können.“ Kriegt Lisa das Fleisch weniger zäh hin? Laut Mario schon: „Schau, wie das zergeht!“ Auch Betty sieht ihre „Phobie gegen Gulaschfleisch“ als geheilt: „Das Fleisch war hervorragend.“

Den Kaiserschmarrn macht Lisa „ohne Rosinen, zur Sicherheit“. Entscheidend ist aber auch die Konsistenz: „Ich hoffe sehr, dass es heute endlich hinhaut.“ Betty und Mario statten Lisa einen Besuch in der Küche ab. „Ich wollte ein bisschen böse sein“, hofft Mario, die Gastgeberin durch seine Neugier aus dem Konzept zu bringen. Jedoch ohne Erfolg: „Die Frau war die Ruhe in sich.“ Was er nicht mehr mitkriegt: Lisa hätte fast den Eischnee im Teig vergessen.

„Du hast mich vielleicht zu einem kleinen Matcha-Fan gemacht“, dankt Mario Lisa für seine erste Verkostung des trendigen Grüntees. Laut Daniel hat Lisa eine „top Premiere“ hingelegt. Birgit (55) sieht beim Anrichten noch Luft nach oben. Und so bekommt Lisa gute 32 Punkte zum Wochenstart. (tsch)