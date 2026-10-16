„Dinner“-Kandidatin rümpft die Nase, als sie den Hauptgang erblickt„Kleinkinder-Kost!“

Dorit (44) ist Final-Gastgeberin in Dresden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Beim „perfekten Dinner“ gehört der Blick hinter die Haustür traditionell genauso dazu wie der Blick auf den Teller. Final-Gastgeberin Dorit (44) hat dafür eine besondere Kulisse zu bieten: Die gebürtige Görlitzerin lebt mit ihrem Sohn Vito (7) und Partner Marko (59) in einer Loftwohnung im ehemaligen Steinkohlegaswerk in Dresden-Mockritz. Mitstreiterin Linda (30) ist von der außergewöhnlichen Umgebung angetan: „Super für ein Grande Finale.“

Doch Dorit, Abteilungsleiterin bei einer Krankenkasse (“Ich nehme dort das ganze Geld ein“) muss auch am Herd überzeugen - und Susu (41) mit ihren bereits gesammelten 36 Punkten überholen. Dabei soll Dorit ihre Frohnatur helfen: „Ich lache gerne und bin ein bisschen verrückt.“

Vorspeise: Ein Auftakt, der den Gaumen weckt - Grillsalat / Goat Cheese / Blaubeere Hauptspeise: Tiefer Geschmack trifft cremige Eleganz - Rind / Risotto / Spargel Nachspeise: Sächsische Tradition im Dreiklang - Quark / Apfel / Ei

Eierschecke und Eierlikörchen

Auf zum Finale in Dresden: Sarah und Patrick haben sich schick gemacht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zum Finale in Dresden trifft sich die Runde bei Dorit (44) (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zum Hauptgang serviert Dorit Ochsenbäckchen mit grünem Spargel. Das Fleisch ist so zart, dass es „schön auseinanderfällt“ (Linda). Bei der Soße scheiden sich die Geister: Sarah findet sie zu salzig, Linda schmeckt dagegen eine „besondere Note“ heraus.

Dann das Risotto - da verabschiedet sich Sarahs Begeisterung. Die 54-Jährige ist kein Fan des italienischen Klassikers und macht trotz früherer Kostproben lieber „einen großen Bogen darum“. Ihr Urteil am Tisch fällt entsprechend deutlich aus: „Für mich ist es so ein Babyglas-Ding.“ Autsch! Susu legt scherzhaft nach: Das seien aber heftige Babygläschen gewesen. Die anderen Gäste lieben es: „Cremig“ (Patrick), „schlotzig“ (Linda), „schlonzig“ (Susu). Sarah dürften diese Feinheiten egal sein. Sie bleibt dabei: „Kleinkinder-Kost.“

Auch beim Dessert bleibt die Runde munter. Patrick (30) fühlt sich beim Anblick der Dessertteller mit Quarkkeulchen, Apfelmus (“überragend“), Dredner Eierschecke und „Eierlikörchen“ (Linda) im Waffelbecher positiv an „Rentnerausflüge“ erinnert. Immerhin lobt Linda die perfekte Konsistenz. Beim hausgemachten Likör mit Vanille-Essenz schwelgt Susu in Kindheitserinnerungen: „Durftet ihr als Kinder auch immer die Waffelbecher aufessen?“

Dann folgt die Entscheidung: Trotz Risotto-Vorbehalte überholt Dorit Susu und gewinnt mit 38 Punkten die Dinner-Woche in Dresden. Ihre Reaktion: „Ihr seid ja verrückt!“ Dann setzt sie noch einen drauf: Kurzerhand lädt sie die gesamte Runde zu Tim Raue nach Berlin ein. Ob der Meister ein Risotto zaubern wird, das Sarah überzeugt, bleibt abzuwarten. (tsch)