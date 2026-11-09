„Dinner“-Kandidatin wünscht keine weibliche Konkurrenz„Alles nur Frauen - die Hölle!“

Bei „Das perfekte Dinner“ soll eigentlich der Genuss im Mittelpunkt stehen. Doch bevor überhaupt der erste Gang auf dem Tisch steht, macht sich Kandidatin Christina (43) Gedanken über die Zusammensetzung der Runde. Denn in dieser Woche treffen ausschließlich Frauen aufeinander. Für Christina ist das offenbar keine besonders vielversprechende Ausgangslage. In puncto Atmosphäre traut sie ihren Geschlechtsgenossinnen nicht über den Weg: „Nur Frauen - das ist die Hölle! Zickenkrieg, Zickenalarm.“ Ob Christina mit ihrer Einschätzung recht behalten wird oder die Damen sie positiv überraschen werden?

Fleisch-Fachverkäuferin Petra (55) eröffnet die „Dinner“-Runde in Ostwestfalen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am ersten Abend in Verl ist Petra (55) dafür zuständig. Dass Christina durchaus für Begeisterung zu haben ist, zeigt sich beim Besuch bei der Gastgeberin. Die 55-jährige Fleischerei-Fachverkäuferin wohnt äußerst vorzeigbar. Vor allem der Garten mit Pool, viel Grün und einem traumhaften Ausblick hat es Christina angetan. Entsprechend überschwänglich fällt ihre Reaktion aus: „Hier braucht man keinen Psychologen - das ist ja Wellness pur“, schwärmt sie beim Anblick der ländlichen Umgebung.

Doch nicht nur die Wohnkulisse soll an diesem Abend begeistern. Petra hat unter dem Motto „Ein Abend in 3 Akten: klassisch - stilvoll - ländlich“ ein ambitioniertes Menü vorbereitet - selbstverständlich mit besten tierischen Zutaten (“Hat mein Chef mir geschenkt“).

Vorspeise: Birnen-Carpaccio mit Walnüssen, Parmaschinken und Parmesan, abgerundet mit Honig-Balsamico-Dressing Hauptspeise: Beef Wellington mit süßen Snackmöhren und Sellerie-Kartoffelstampf, dazu eine kräftige Jus Nachspeise: Erdbeertiramisu an Erdbeereis und Erdbeersauce

Erdbeerrotes Top: „Du bist die Nachspeise“

Zum Auftakt in Ostwestfalen-Lippe trifft sich die „Dinner“-Runde bei Petra (55) in Verl. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Tatkräftige Unterstützung bekommt Petra von ihrer Schwägerin und Schnippelhilfe Natascha (54), Expertin in Sachen Gerätebeschaffung (von ihr leiht sich Petra die Eismaschine) und Hochprozentiges. Ihr hausgemachter Erdbeerschnaps (“Trinken wir gerne mal zusammen - unsere Männer sagen dann, wir übertreiben“) sorgt für die nötige lockere Atmosphäre. „Du bist die Nachspeise“, scherzt Christina mit ihrer Tischnachbarin Linda (37) in ihrem rot-weiß-rosa Oberteil.

Diese hält sich bei Petras Vorspeise etwas bedeckt: „Etwas einfach, nicht so kreativ.“ Der Hauptgang, Petras mehrfach gewickeltes Rinderfilet „Beef Wellington“, löst hingegen bei allen Begeisterungsstürme aus. Und auch wenn das Erdbeer-Dessert, für das Petra sachkundig Löffelbiskuits mit der Pfanne zerbröselt Karin (59) „etwas zu quarkig“ ist, zeigt sich zum Abschluss der Runde tatsächlich - Frauensolidarität!

Neben Kathi (30) verleiht ausgerechnet Christina (“Ich mag Fleisch lieber durchgebraten und nicht so große Portionen“) der Auftaktgastgeberin zehn Punkte. Mit insgesamt 36 Punkten kehrt in die Frauenrunde sofort etwas ganz Besonderes ein: Wohlwollen und Harmonie. (tsch)