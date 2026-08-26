Diskutiert die CDU die Merz-Ablösung? Journalist legt sich bei Lanz mit Thorsten Frei an„Es ist Thema“

„Ich kenne niemand Ernstzunehmendes, der so etwas diskutiert“, sagt Thorsten Frei bei „Markus Lanz“ auf die Nachfrage, ob innerhalb der CDU eine Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz Thema sei. Michael Bröcker stand der Schock bei dieser Aussage ins Gesicht geschrieben.

Der Journalist entgegnete: „Garantiert wird Herr Frei wie jeder führende Christ-Demokrat in den vergangenen Monaten darüber nachgedacht haben, ob Friedrich Merz, dieser Bundeskanzler, mit den Umfragewerten, mit den Persönlichkeitswerten, dauerhaft diese Legislaturperiode beenden kann.“ Er fügte an: „Es ist Thema! Es ist Thema in jeder Landesregierungszentrale, in der Fraktionsführung und sicherlich auch im Kopf von Thorsten Frei.“

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