„Doppelmoral!“Ranking deckt größte Verschwender in der „Villa der Versuchung“ auf

Paddy (links) und Chika entdecken die verschwundene Flasche bei Janas Sachen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Puh, wo anfangen bei dieser turbulenten „Villa der Versuchung“-Folge auf Sat.1, bei der viel Unverhofftes passierte? Gleich zu Beginn sorgte ein „Proteinshake-Gate“ für Aufregung: Aus der zum Leidwesen einiger Promis neuerdings nikotin- und alkoholfreien „Kostbar“ war solch ein 700 Euro teures Fitnessgetränk verschwunden, und niemand wollte es gewesen sein. Chika Ojiudo-Ambrose (27) verdächtigte ihre Villen-Feindin Jana „Urkraft“ Pallaske (47), die schon des Öfteren des heimlichen Prassens bezichtigt wurde.

Tommy bedient sich gerne heimlich aus der „Kostbar“. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Und siehe da: Tatsächlich fand Chika mit Paddy Kroetz (48) die Flasche bei Janas Sachen. Die allerdings beteuerte ihre Unschuld (“Mein Herz ist rein!“) und bat den, der ihr das Ding untergejubelt habe, dazu zu stehen. Zwar ahnte unter anderem Jenny Elvers (54): „Das ist'n Tommy-Move“, doch der stets zu fiesen Streichen aufgelegte Tommy Pedroni (31) leugnete eine Tatbeteiligung. (Spoiler: Er war's doch, wie am Ende zumindest fürs Publikum aufgelöst wurde.)

Abschied und Wiedersehen

Wieder da: Nicolas kehrt in die Villa zurück. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Kurz darauf kehrte der zuletzt ausgeschiedene Nicolas Puschmann (35) zurück, da Kandidatin Dolly Buster (56) krankheitsbedingt ausschied. Große Freude bei Frenzy (33) und dem zuletzt überraschend zum Nicolas-Freund mutierten Thorsten Legat (57)! Lange Gesichter bei Tommy, Chika, Paddy und vor allem Erik „Satansbratan“ Seidl (27), die sich daraufhin überlegten, wie sie die gegnerische Allianz nun schwächen könnten. Mit der Rauswahl der zwar sparsamen, aber spielstarken Frenzy vielleicht?

Letzte beim „Kopfgeld-Spiel“: Für Thorsten (l.) und Jenny wird es eng. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Als mögliche Entscheidungshilfe lockte eine Versuchung: Einzeln wurde den Stars ein unbeschriftetes Diagramm präsentiert, das zeigte, wie unterschiedlich hoch die Ausgaben der Einzelnen waren. Für 500 Euro durfte man sich einen Namen wünschen, dessen Platzierung schließlich vor allen offengelegt würde. Fünf schlugen zu und so erfuhr man, dass Jana wirklich zu den Sparsamen gehörte und stets zu Unrecht verdächtigt wurde: Platz 7 von 10.

Verona Pooth hat schlechte Nachrichten: Der Jackpot ist erneut gesunken - von 85.960 auf 62.710 Euro. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Wer sich dagegen tatsächlich gerne heimlich aus dem Kühlschrank bediente, war Tommy, der dementsprechend zitterte, als klar war, dass auch sein Listenplatz offengelegt werden würde. Doch Glück gehabt, die vier rauchenden Stars waren verschwenderischer als er, er belegte Platz 5 - hinter Chika auf Platz 4 und Erik auf Platz 3.

Wer prasst am meisten?

Erik freut sich auf den Rauswurf von Thorsten - leider zu früh ... (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Dem Druck nicht gewachsen: Annika geht freiwillig. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Jenny ahnte derweil ihre Spitzenposition, erst recht, nachdem Annika Kärsten-Hoenig (41) zuletzt als Zweitplatzierte entlarvt wurde, was für einige Diskussionen sorgte. Immerhin verzichteten viele der Sparfüchse auch für Annikas eventuellen Sieg auf Luxus, hatte sie doch mehrfach tränenreich von den Schulden berichtet, die sie und Gatte Heinz Hoenig (74) wegen seiner fehlenden Krankenversicherung hatten. Dass sie selbst dagegen (vor allem durch ihren Zigarettenkonsum) so verschwenderisch gewesen war, empfand nicht nur Frenzy als „Doppelmoral“.

Die Queen of Shopping blieb jedoch Jenny, und als die beim anschließenden „Kopfgeldspiel“ im Team mit Thorsten auch noch Letzte wurde, ihr Rauswurf die Gruppe also nichts kosten würde, war klar: Es könnte eng für sie werden. Ihre einzige Hoffnung, dass es vielleicht doch den sparsamen Thorsten treffen könnte: „Ich bin netter.“

Um auf Nummer sicher zu gehen, schloss sie sich zudem der Allianz um Tommy an, die vom Plan, Frenzy rauszuwählen vorerst abgekommen war, da das den ohnehin stark geschrumpften Jackpot um weitere 10.000 Euro schmälern würde. (Auch so war dieser am Ende bereits auf 62.710 Euro gesunken.)

Überraschung bei der Nominierung

Man kam, sah und wählte - und beim Stand von 5 (Thorsten) zu 4 (Jenny) fehlte nur noch Annikas Stimme, die nicht an Jenny gehen würde. Das Ergebnis schien klar. Doch: Annika sah ein, „dass ich den Sieg nicht verdient habe“. Darum und auch aufgrund der mentalen Belastung verabschiedete sie sich freiwillig und rettete damit Thorsten seinen Platz - sehr zum Ärger von Erik, der seinen verräterischen Ex-Kumpel nur zu gerne losgeworden wäre und dementsprechend in gewohnt ordinärer Weise wild herumschimpfte. Wie er Thorstens Bleiben letztlich verkraftet, wird die nächste Folge zeigen ... (tsch)