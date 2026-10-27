Tano ist fasziniert von Hühnereiern. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Er hatte sich allen anderen überlegen geglaubt, doch kurz vor dem Finale des RTL-Pärchen-Formats „Das Sommerhaus der Stars“ war Schluss für Nico Legat (28) und seine Freundin Laura Parrinello (26). Denn die plagten Wadenschmerzen, die auch der hinzugerufene Arzt nicht erklären konnte. Und siehe da: Mega-Ehrgeizling Nico, der noch in der letzten Folge durch misogyne Beschimpfungen seiner Liebsten gegenüber aufgefallen war, zeigte sich erstaunlich verständnisvoll und brach die Show ihrer Gesundheit zuliebe ab. So verständnisvoll, dass im Haus und im Netz gar gemunkelt wurde, das Ganze sei inszeniert gewesen ...

Es sollte übrigens nicht der letzte Notarzt-Einsatz dieser Folge bleiben: Später in der Sendung stach eine Biene die allergische und daher panisch reagierende Ginger Costello-Wollersheim (40), die daraufhin versorgt werden musste. Es folgte jedoch schnell eine Entwarnung.

Von Wasserbüffel-Pipi und anderen Kuriositäten

Kathy kann es ihrem Freund Ferry nicht recht machen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ferry schmollt mal wieder. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Den anderen war der Auszug von Nico und Laura herzlich egal, einzig Lukas Reiter (32) und Ginger trauerten ein wenig um ihre letzten Verbündeten im Haus. Ansonsten herrschte großer Lagerkoller, was sich nicht nur in mieser Stimmung, sondern auch in thematisch, nun ja, interessanten Gesprächen äußerte.

„Alter Schwede, das hab' ich noch nie gesehen, dass sich 'ne Kuh im Pipi von 'ner anderen duscht“, sinnierte etwa Lukas beim Anblick der Wasserbüffel auf der Wiese nebenan. Tano Milingi (25) war indes fasziniert von etwas anderem: „Warum gibt's Eier und warum schlüpfen die nicht?“, überlegte er laut und bekam die Antwort von Michelle Daniaux (26): „Weil sie nicht befruchtet sind immer.“ „Und woher weiß man, welche befruchtet sind und welche nicht“, fragte Tano weiter und war überhaupt voller Ehrfurcht: „Voll krass, was die für 'ne Schale herstellen!“ Hach ja, die Natur ...

Ferry fühlt sich von Kathy verraten

Sandro (links) agiert nicht so, wie Michelle es sich wünscht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Geschafft: Tano und Anna sind im Finale! (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zwischen Ferry Pall (32) und Kathy Hartlieb (29) kam es indes zum Streit, weil sie ihn bat, sich nicht über Gingers häufiges Wäsche waschen aufzuregen (“Schatz, lass sie“) und er sich darum in seiner Freiheit beschnitten fühlte. Oder so ähnlich, man weiß es nicht genau. Ferry behauptete, er habe Kathy noch nie bei irgendwas reingeredet (die letzten „Sommerhaus“-Folgen beweisen Gegenteiliges) und wünschte sich eine Entschuldigung. Sie wusste verständlicherweise nicht wofür.

Bei einem späteren (wegen Nicos und Lauras Auszug letztlich konsequenzlosen) Spiel wurde Ferry erneut bockig, als er ein ums andere Mal in den Schlamm fiel und Kathys sanfte Tipps nicht hören wollte. Und gegen Ende der Folge schließlich war er während eines „Auf wen trifft es eher zu?“-Fragespiels eingeschnappt, weil sie fand, dass er ihr häufiger ein schlechtes Gewissen machte als umgekehrt. „Crazy“ fand er das, und wer bis jetzt noch Sympathien für den rappenden Reality-Star hatte, der verlor sie nun langsam ob seines ständigen Beleidigtseins.

Krise auch bei Sandro und Michelle

Auch bei Sandro Ritzini (31) und Michelle hing der Haussegen schief, weil er Kathys Frage, worin er sich bei seiner Freundin verliebt hatte, nicht zu deren Zufriedenheit beantwortete. Dass er sie nett gefunden, ihren Humor und ihre Oberweite gemocht hatte, reichte Michelle nicht: „Ich bin wunderschön, ich bin perfekt, ich bin supersexy“, zählte sie auf, damit er beim nächsten Mal wissen würde, was er zu sagen hatte.

Weiteren Ärger gab es, als Sandro Michelle bei einem Spiel nicht anfeuerte und ihr stattdessen immer wieder mitteilte, wie gut ihre Konkurrentin Anna Lisson (26) gerade abschnitt. Die Männer hatten Körbe an einem Seil in der Luft halten müssen, in die die gegnerischen Frauen Gewichte hatten werfen müssen, um ihnen diese Aufgabe zu erschweren. Am Ende schnitten Anna und Tano besser als alle anderen ab und zogen damit als erstes Paar ins Finale. (tsch)