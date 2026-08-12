Dreiste Betrugsmasche„Bares für Rares“-Star Walter Lehnertz kündigt „rechtliche Schritte“ an

„Bares für Rares“-Händler Walter Lehnertz ist sauer: Betrüger sollen erneut versuchen, im Namen der beliebten Sendung das Vertrauen von Menschen zu gewinnen. Nun meldet sich der 59-Jährige persönlich zu Wort. Lehnertz, der seit 2013 zum festen Händlerteam von „Bares für Rares“ gehört und für sein Standard-Startgebot von 80 Euro bekannt ist, warnt seine Community in einem Instagram-Video vor der aktuellen Betrugsmasche.

So treibe auf Plattformen wie Kleinanzeigen ein Nutzer sein Unwesen, der behaupte, „er wäre von mir der Vorkäufer, er würde zum 'Bares für Rares'-Team gehören“, erklärt der TV-Star sichtlich verärgert. Zugleich kündigt er Konsequenzen an: „Wir werden rechtliche Schritte gegen ihn machen.“

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Der Händler appelliert zudem an seine Fans, die Warnung weiterzuverbreiten. Sie sollen Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen, dass der Unbekannte weder für ihn noch für das „Bares für Rares“-Team arbeite, sondern ein Betrüger sei. Ziel sei es, dass ihm „das Handwerk gelegt wird und er nicht in unserem Namen die Leute abziehen kann“, betont Lehnertz.

Bereits Ende Juli hatte „Bares für Rares“-Expertin Annika Raßbach vor ähnlichen Betrugsversuchen gewarnt. Die Verantwortlichen von „Bares für Rares“ haben in der Vergangenheit mehrfach klargestellt, dass Experten und Händler niemals unangekündigt Fans zu Hause besuchen würden. Wer an der Sendung teilnehmen möchte, kann sich ausschließlich über die offizielle Online-Bewerbung des ZDF anmelden.

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