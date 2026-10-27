Sie ist die neue Schweizer „Bachelorette“: Reality-TV-Star Ariel. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Reality-TV-Star Ariel sucht als aktuelle Schweizer „Bachelorette“ eine neue Liebe: Die 23-Jährige macht zum Staffelauftakt klar: „Mich gibt es nur im Doppelpack!“ Ariel ist Mutter einer zweijährigen Tochter. Vater der Kleinen ist Reality-TV-Bekanntheit Giuliano Hediger, ebenfalls Schweizer. Das Paar trennte sich 2024.

Nun ist die polarisierende Dschungelcamp-Teilnehmerin nach eigenen Worten bereit für eine neue Liebe. „Ich suche einen richtigen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, bis jetzt waren mir alle zu unreif“, erklärt die Baslerin mit spanisch-türkischen Wurzeln.

Kandidat Livio (22) sieht Ariels Exfreund Giuliano Hediger frappierend ähnlich. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Alle der 21 Single-Männer wussten vorher, für wen sie sich bewerben. Für einige ist Ariel die erklärte „Traumfrau“, doch Reality-Profi Ariel macht sich keine Illusionen: „Ich bin sicher, dass der ein oder andere wegen Fame da ist und mich als Sprungbett sieht. Aber ich bin ja kein Mauerblümchen. Ich werde die schon ausfragen“, kündigt die 23-Jährige an.

TikToker und Brüderpaar unter den Kandidaten

Wollen mit nackten Tatsachen überzeugen: Bruderpaar Daniel (28) und Elias (23) aus Österreich. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Skeptisch wird sie direkt beim Brüderpaar Daniel und Elias. Die Österreicher stolzieren mit freien Oberkörpern und Shorts mit Ariel-Print über den roten Teppich. „Die Sixpacks sind ja nicht zu übersehen, aber ich hoffe, die sind wirklich für mich da und nicht nur für eine gute Zeit in Thailand unter Brüdern“, kommentiert Ariel den Auftritt. Später hakt sie bei Daniel nach und wird enttäuscht: An erster Stelle steht für ihn nicht die Single-Frau, sondern der Drehort Thailand. Der Österreicher: „Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur hier bin, weil ich einen Crush auf dich habe.“ Autsch!

Als „Prinz Eric“ will TikToker „Chyna“ (26) bei Ariel punkten. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Chris, Spitzname „Chyna“, ist TikToker und extrem von sich überzeugt: „Ich bin groß, ich sehe gut aus, ich habe einen guten Körper.“ Er kommt in einer Prinzenuniform, will damit an Prinz Eric aus dem Zeichentrickfilm „Arielle, die Meerjungfrau“ erinnern - nach dieser Figur hat sich die rothaarige Schweizerin benannt. Ariel ist jedoch wenig beeindruckt von der Aktion: „Prinz? Ich bin auf der Suche nach meinem König!“ Bei den Konkurrenten kommt „Chyna“ auch nicht gerade gut weg. Kandidat Dani wirft ihm „Famegeilheit“ vor und liefert sich mit ihm einen ersten lautstarken Streit.

Romantisch: Livio trägt Ariel Gedicht vor

Ariels Tochter ist mit nach Thailand gereist. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Den nachhaltigsten Auftritt auf dem roten Teppich legt Livio hin: Ariel muss zweimal hingucken, als sie den 22-Jährigen sieht: „Ich dachte erst, er ist es: Giuliano! Ich schwöre, er hat genau gleich ausgesehen!“, sagt sie. Der Lagerarbeiter aus der Nähe von Zürich hat große Ähnlichkeit mit Ariels Ex. Auch den anderen ist das schon aufgefallen - ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, bleibt abzuwarten.

Livio beeindruckt Ariel aber auch noch mit einer anderen Aktion: Er trägt der „Bachelorette“ ein selbstverfasstes Gedicht vor. Ariel ist baff: „Er hat sich das gemerkt, keinen Zettel in der Hand gehabt. Das ist wirklich nicht schlecht für seine Nervosität.“ Eine Rose dürfte dem hochgewachsenen Single-Mann somit sicher sein.

Denn: Ariel verteilt nach der ersten Cocktailparty direkt die begehrten Schnittblumen. Überraschend tauchen währenddessen vier neue Kandidaten in der Villa auf. Wie es mit ihnen und den anderen Bewerbern weitergeht, erfahren Zuschauer erst in Folge 2 der „Bachelorette“. Der Schweizer TV-Sender 3+ zeigt die neuen Folgen immer montags um 20.15 Uhr. (tsch)