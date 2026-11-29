„Es gibt eine Menge an Shakern da draußen, aber deiner ist so gut, dass wir mit dir unbedingt weitergehen wollen“: Schon bei der Produktvorstellung von Florians Idee war Ralf Dümmel begeistert. In der SAT.1-Show „Die Millionenidee - Mit Ralf Dümmel“ (sonntags, 18.15 Uhr, SAT.1) trat der technische Produktdesigner mit seinem mechanischen Shaker an.

Die Idee dahinter: Ein Mechanismus im Inneren des Shakers durchmischt ohne Stromzufuhr den Inhalt gleichmäßig, cremig und ohne Klümpchenbildung. „Die Idee ist der absolute Hammer“, lobte Dümmels Vertriebsexperte Timo Neumann. Marketingexpertin Kristin Seifert sah es ähnlich: „Ich würde es definitiv benutzen.“ Positive Rückmeldung bekam der 20-jährige Ideengeber auch wenig später von einer Fitnesstrainerin. Das Produkt habe „auf jeden Fall einen Mehrwert“, lobte sie.

20-jähriger Gründer zittert in Ralf Dümmels TV-Show: „Mein Puls war noch nie so hoch“

Der Finaleinzug war für Florian am Ende nur Formsache. Er habe nur „drei, vier Stunden“ geschlafen, ließ der nervöse 20-Jährige Ralf Dümmel wissen. Mindestens 40.000 Bestellungen waren nötig, um es auf den Markt zu schaffen. „Ich weiß nicht, wer eher umkippt, du oder deine Mutter“, bat Ralf Dümmel die Mutter des Erfinders zu ihm nach vorne - als seelische Unterstützung. „Mein Puls war noch nie so hoch, ich war noch nie so nervös in meinem Leben“, schnaufte Florian.

Als am Ende 141.640 Bestellungen eingingen, hob er kurzerhand Ralf Dümmel in die Luft. Mit feuchten Augen bekannte er: „Ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Emotionen in mir.“ Die tolle Nachricht machte sich auch auf seinem Konto bemerkbar - mit 73.652,80 Euro. Da staunte auch Ralf Dümmel nicht schlecht. „Mit 20 Jahren hatte ich so einen Betrag nicht auf dem Konto. Du bist mir weit voraus“, machte er dem „tollen Jungen“ ein ganz besonderes Kompliment. Angesichts der Erfolgsgeschichte von Florian spürte Dümmel „Gänsehaut pur!“ (tsch)