„Das Pferd habe ich gefunden auf dem Flohmarkt in Bad Tölz“, erzählte Jochen aus Waldkatzenbach. „Das hat irgendwas für mich so wie Picasso gehabt.“ Die Figur stammte aber von der Keramikkünstlerin Elfriede Balzar-Kopp aus den 1970er-Jahren, der Experte setzte einen Schätzwert von 250 bis 320 Euro fest. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Das ist aber ein dickes Pferd“: Das war Horst Lichters erster Eindruck von einer „Bares für Rares“-Rarität, die in der Freitagsausgabe der ZDF-Trödelshow vor ihm auf dem Tisch landete. „Oder ein kleiner Kopf. Vielleicht ist es auch ein Lama.“

Der Verkäufer dachte sich jedoch etwas ganz anderes, als er über den Flohmarkt bummelte: „Das Pferd habe ich gefunden auf dem Flohmarkt in Bad Tölz“, erzählte Jochen aus Waldkatzenbach. „Das hat irgendwas für mich so wie Picasso gehabt.“ Er habe es fotografiert und dann gesehen, „dass das eventuell was sein könnte“, deshalb kaufte er es für zwölf Euro. „Das war nicht zu viel“, so viel konnte Horst Lichter schon jetzt versprechen.

Mit Anaisio Guedes (links) fand sich ein begeisterter Käufer. „Wir reiten nach Hamburg zusammen“, blätterte er die vereinbarten 260 Euro auf den Tisch. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Es ist ein Steinzeug“, begann Colmar Schulte-Goltz mit der Expertise. „Das ist mit einer besonderen Glasur bearbeitet worden.“ Die Salzglasur ergab die besondere körnige Oberfläche: „Deshalb hat das diesen perligen Charakter.“ Das Pferd sehe „modernistisch“ aus, fuhr der Experte fort. „Es hat von fern die Anmutung wie ein volkskundliches Objekt. Und es hat natürlich auch für uns auf den ersten Blick so etwas Picasso-Artiges.“

„Ein Künstler wie Picasso bediente sich ja bei seinen Vorbildern“, erkannte Colmar Schulte-Goltz die Ähnlichkeit. Auch diese Bemalung hatte „Anleihen bei verschiedenen Volkskunstkeramiken“. Allerdings zeigte die Signatur: Das Pferd war nicht von Picasso, sondern von der bekannten Keramikkünstlerin Elfriede Balzar-Kopp aus den 1970er-Jahren. „Es ist ein Unikat in Serie“, sah Schulte-Goltz dennoch einen Wert.

„Wir kriegen nicht ganz die Preise für einen Pablo hier hin“

Ebenfalls zum Verkauf angeboten wurde die Tapete mit dem Motiv „Right Hand Woman“ von Allen Jones von der Documenta Kassel 1972. Schätzpreis: 1.350 bis 1.800 Euro. Unter 1.600 Euro wollten die Verkäuferinnen die Tapete jedoch nicht hergeben, deshalb lehnten sie die 1.400 Euro von Wolfgang Pauritsch ab. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Denn Elfriede Balzar-Kopp war sehr geschätzt: „Ihr verdankt man einen ganz großen Einfluss auf die Wiederbelebung alter Technik im Neuen.“ Und so lag der Schätzpreis bei 250 bis 320 Euro. „Jochen, du hast ein feines Näschen“, überreichte Lichter die Händlerkarte.

Ring und Anhänger aus Weißgold mit Diamanten und Smaragden aus den 1970er-Jahren waren 1.800 bis 2.000 Euro wert. Julian Schmitz-Avila traf mit 1.900 Euro genau die Mitte. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Fast wie das Trojanische Pferd“, inspizierte Händler Wolfgang Pauritsch das Keramiktier. „Sieht hübsch aus“, fand auch Anaisio Guedes. „Könnte auch ein Hühnchen sein“, sah sich Julian Schmitz-Avila den kleinen Kopf genauer an. „Irgendwie hat es mich an Picasso erinnert“, meinte Jochen. Schmitz-Avila nickte: „Ja, so ein bisschen.“

„Wir kriegen nicht ganz die Preise für einen Pablo hier hin“, dämpfte er jedoch die Erwartungen. „Ich starte trotzdem mit 200 Euro.“ Kurz darauf war mit Anaisio Guedes der Käufer gefunden. „Wir reiten nach Hamburg zusammen“, blätterte er die vereinbarten 260 Euro auf den Tisch.

Die Sichelmond-Brosche mit Diamanten und Rubinen aus den 1880er- oder 90er-Jahren wurde auf 1.000 bis 1.200 Euro geschätzt. Die Brosche schnappte sich Elke Velten für 1.300 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Jochen freute sich über die Gewinnsteigerung seines Flohmarktschnäppchens und den Käufer: „Zum Anaisio passt das super, das Pferd, weil er ist immer so gut angezogen.“

„Bares für Rares“: Antike Brosche mit Diamanten übertrifft die Erwartungen

Die Farbskizze für das Flugboot „Do X“ aus dem Jahr 1930 sowie das Selbstporträt des Künstlers Emil Rau aus der Zeit um 1960 waren zusammen 500 bis 800 Euro wert. Für 500 Euro kaufte Wolfgang Pauritsch die Kunstwerke. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ebenfalls zum Verkauf angeboten wurde die Tapete mit dem Motiv „Right Hand Woman“ von Allen Jones von der Documenta Kassel 1972. Schätzpreis: 1.350 bis 1.800 Euro. Unter 1.600 Euro wollten die Verkäuferinnen die Tapete jedoch nicht hergeben, deshalb lehnten sie die 1.400 Euro von Wolfgang Pauritsch ab.

Ring und Anhänger aus Weißgold mit Diamanten und Smaragden aus den 1970er-Jahren waren 1.800 bis 2.000 Euro wert. Julian Schmitz-Avila traf mit 1.900 Euro genau die Mitte und bewunderte den großen Stein: „Der macht richtig was her.“

Die Sichelmond-Brosche mit Diamanten und Rubinen aus den 1880er- oder 90er-Jahren wurde auf 1.000 bis 1.200 Euro geschätzt. Die Brosche schnappte sich Elke Velten für 1.300 Euro: „Das sind wunderschöne Rubine.“

Die Farbskizze für das Flugboot „Do X“ aus dem Jahr 1930 sowie das Selbstporträt des Künstlers Emil Rau aus der Zeit um 1960 waren zusammen 500 bis 800 Euro wert. Für 500 Euro kaufte Wolfgang Pauritsch die Kunstwerke mit Zeppelin-Bezug: „Jetzt kommt es wieder zum Bodensee.“ (tsch)