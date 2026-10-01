Dunja Hayali und Sarah Tacke mit Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet

Die ZDF-Journalistinnen Dunja Hayali und Sarah Tacke erhalten den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2026. Die Jury würdigte Dunja Hayali insbesondere für ihre kritische und professionelle Gesprächsführung. Sie sei „bestens vorbereitet“ und frage „in alle Richtungen kritisch“, heißt es in der Begründung. Auch ihre Arbeit als Reporterin und ihr Umgang mit öffentlichen Anfeindungen und digitalen Hasskampagnen werden hervorgehoben. Ihre Reportagen stünden für einen Journalismus, der nah an den Menschen bleibe und gleichzeitig kritisch nachfrage, so heißt es.

Sarah Tacke wird für ihre journalistische Arbeit zwischen Recht, Politik und Gesellschaft ausgezeichnet. Die Jury betonte ihre Fähigkeit, auch komplizierte rechtliche Fragen verständlich einzuordnen und dabei sachlich und fundiert zu bleiben. Besonders hervorgehoben wurde der Beitrag der promovierten Juristin zu „Wahrheit und Klarheit im demokratischen Diskurs“. In der Jurybegründung heißt es zudem: „So ist die Arbeit der Juristin Sarah Tacke politischer, aber nicht politisierender Journalismus.“

Preisverleihung findet im November in Hamburg statt

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten gratulierte den beiden Journalistinnen. „Ich freue mich sehr, dass mit Dunja Hayali und Sarah Tacke zwei herausragende Journalistinnen ausgezeichnet werden“, erklärte sie. Es sei ein starkes Signal für einen unabhängigen Journalismus, „der zunehmend unter Druck gerät“.

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich vom Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus e.V. vergeben. Die Preisverleihung findet am 5. November 2026 beim NDR in Hamburg statt. (tsch)