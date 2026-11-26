Der britische Gitarrist Andy Taylor ist tot. Wie seine Familie und Bandmitglieder mitteilten, ist das ehemalige Duran-Duran-Mitglied am Montag im Alter von 65 Jahren im Kreise seiner Angehörigen gestorben. Taylor litt bereits seit mehreren Jahren an Prostatakrebs. 2022 hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht und damals erklärt, dass es „keine Heilung“ gebe.

Der 1961 in England geborene Andrew „Andy“ Taylor begann früh, Gitarre zu spielen. Er stieß im Alter von 19 Jahren zur New-Wave-Gruppe Duran Duran, die bereits 1978 gegründet worden war. Mit „The Wild Boys“ landeten Duran Duran 1984 ihren bis heute größten Hit, auch Songs wie „Girls On Film“ oder „Hungry Like The Wolf“ wurden zum Erfolg. Insgesamt verkaufte die Gruppe im Laufe der Zeit über 100 Millionen Tonträger.

Duran Duran äußern sich zum Tod Andy Taylors

Trotz des Erfolges verließ Andy Taylor Duran Duran bereits 1986 wieder und versuchte sich als Solokünstler. Sein erstes Soloalbum „Thunder“ wurde 1987 veröffentlicht und schaffte es auf Platz 61 der britischen Albencharts. Mehrere Jahre später kehrte Taylor schließlich wieder zu seinen musikalischen Wurzeln zurück und war von 2001 bis 2006 erneut Mitglied von Duran Duran.

„Andy war von Beginn an Teil unserer Geschichte“, äußern sich nun seine ehemaligen Bandkollegen in einem gemeinsamen Statement zum Tod des Musikers. „Als er mit einer Gitarre und dem unerschütterlichen Glauben daran, was aus uns werden könnte, aus dem Nordosten Englands nach Birmingham kam, verlieh er unserer Musik ein unverwechselbares Feuer und eine lässige Selbstsicherheit.“

Der Gitarrist habe einen „trockenen Humor“ und eine „wunderbar unsentimentale, sachliche Lebenseinstellung“ gehabt, heißt es in der Mitteilung der Gruppe weiter. Es sei „großartig“ gewesen, Anfang der 2000er-Jahre erneut zusammenzufinden: „Diese gemeinsame Zeit, sowohl auf der Bühne als auch im Studio, bedeutete uns allen viel.“ (tsch)