So fing alles an: Sarah Connor bei einem Fotoshooting im Jahr 2000, ein Jahr, bevor ihr Debütalbum „Green Eyed Soul“ erschien. (Bild: IMAGO / Avalon.red) Copyright: IMAGO / Avalon.red

Mit „From Sarah With Love“ hatte sie kurz zuvor erstmals Platz eins der deutschen Charts erobert. Und doch hörten nur die wenigsten hin, als Sarah Connor im Januar als neuer Superstar bei „Wetten, dass..?“ (ZDF) zu Gast war. Bei ihrem Auftritt trug sie ein transparentes Outfit - woraufhin Publikum und Medien nur eine Frage beschäftigte: ob sie überhaupt etwas darunter anhatte. Die Diskussion wurde auch weit unterhalb der Gürtellinie geführt. Connor litt darunter, doch sie blieb im Gespräch. Und letztlich ist die Geschichte heute nur noch eine amüsante Anekdote in ihrer erfolgreichen Karriere, die vor 25 Jahren mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Green Eyed Soul“ begann.

Als Connor bei „Wetten, dass..?“ für Furore sorgte, war sie längst kein Neuling auf der Bühne. Schon als Fünfjährige sang sie im Gospelchor, ihr aus New Orleans stammender Vater Michael und dessen Vater hatten ihr Gospel und Soul nahegebracht. 1997 stand sie mit ihrer Schwester Anna-Maria bei zwei Konzerten von Michael Jacksons „HIStory“-Tournee in Bremen im Kinderchor und sang vor 75.000 Fans „Earth Song“ und „Heal the World“.

2001 war Sarah Connors Durchbruchsjahr

Viel Lärm um fast Nichts - Sarah Connors Auftritt bei „Wetten, dass ..?“ im Januar 2002 ließ tiefe Einblicke zu. (Bild: ZDF / Carmen Sauerbrei) Copyright: ZDF / Carmen Sauerbrei

Der Start als Solokünstlerin verlief jedoch zunächst zäh: Die Single „This Christmas“ floppte 1999. Dann ging es ab Mai 2001 rasend schnell. „Let's Get Back To Bed - Boy!“ erreichte in Deutschland Platz zwei, in England Platz 16, und Connor, nun offiziell unter diesem Namen unterwegs, war über Nacht ein Chartstar. Ende des Jahres stand sie mit „From Sarah With Love“ auf Platz eins. Ihr Debütalbum „Green Eyed Soul“, das am 26. November erschien, schaffte es bis auf Platz zwei der Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet. Bis 2008 veröffentlichte sie 13 Singles, vier davon wurden Nummer-eins-Hits, sechs weitere landeten in den Top Ten.

Von 2004 bis 2010 war Sarah Connor mit Ex-Boyband-Star Marc Terenzi verheiratet. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

Ein Patzer blieb haften: Bei der Eröffnung der Münchner Allianz Arena sang sie am 31. Mai 2005 die Nationalhymne und machte aus „Blüh im Glanze dieses Glückes“ ein „Brüh im Lichte dieses Glückes“. Schlagzeilen machte Connor damals auch mit ihrem Privatleben: Ihre erste Ehe mit Marc Terenzi, früher Mitglied der Boyband Natural, ließ sie sogar für eine Doku-Soap (“Sarah & Marc in Love“) vom Fernsehen begleiten. Aus der Ehe stammen zwei Kinder.

„Ich wollte mehr Tiefgang“

2019 erhielt Sarah Connor den Bambi in der Kategorie „Musik National“. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

Der Wendepunkt kam spät. 2007, als ihr zweites Kind nach einem Herzfehler operiert wurde und gesund blieb, wollte sie erstmals „etwas Richtiges“ machen, wie sie 2019 im Interview mit der Agentur „teleschau“ sagte. Es fehlten ihr aber Unterstützung und Mut. Man habe ihr immer geraten, das zu tun, was sie am besten könne. Erst 2015 erschien mit „Muttersprache“ ihr erstes deutschsprachiges Album, mit eigenen Melodien und Texten. „Ich bin nicht mehr die 19-Jährige, die R'n'B-Musik macht und sexy in ihren Videos tanzt“, sagte sie „teleschau“. „Ich wollte mehr Tiefgang.“

Seit 2013 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer verheiratet. (Bild: Thomas Niedermueller/Getty Images) Copyright: Thomas Niedermueller/Getty Images

Der Neuanfang zahlte sich aus. 2014 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“, 2019 den Bambi. Hinzu kommen die Goldene Kamera, drei Echos, ein World Music Award und viermal der goldene Bravo-Otto. Mit sieben Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen des 21. Jahrhunderts. Was sie heute mache, fühle sich „wie ein ganz anderer Beruf“ an, sagte sie im „teleschau“-Interview: „Ich habe mein Handwerk gelernt.“

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„Kein klassisches Ehe-Paar“ mehr

Aus der Frau, die einst das Rampenlicht suchte, ist eine zurückgezogener lebende Künstlerin geworden. Sie ist in zweiter Ehe mit ihrem Manager Florian Fischer verheiratet, früher Mitglied der Boygroup The Boyz. Das Paar hat zwei Kinder. 2025 verließ die Familie Berlin und zog nach Südfrankreich. „Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben“, schrieb Connor auf Instagram. Besonders schätze sie die Freiheit, weitgehend unerkannt zu bleiben: „Kaum jemand kennt mich hier in der Provence.“

Im September überraschte Connor dann mit einem Post, in dem sie auf Gerüche über ihre Ehe reagierte: „Unsere Beziehung hat ihre Form verändert“, schrieb sie Instagram. „Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehe-Paar mehr.“ Sie und Fischer pflegten aber immer immer noch ein gutes und sehr enges Verhältnis, so die Sängerin weiter: „Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von nem Camping Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander.“ (tsch)