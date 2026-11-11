„Ebenezer“Gibt das Publikum Johnny Depp eine neue Chance?

Die Tage werden dunkler und kälter, die Familien rücken enger zusammen, Weihnachten kommt näher. Punsch, Maronen, Nächstenliebe, dieser ganz spezielle Zauber eben. „Zauber? Pah, Humbug!“, würde Ebenezer Scrooge keifen. Seit 1843 schon vollzieht sich immer wieder dieses eigentümliche Schauspiel vom alten Griesgram, der dann aber doch sein Herz öffnet, erst in der Literatur, später im Theater und unzählige Male auch im Film: Charles Dickens' „Weihnachtsgeschichte“ gehört fraglos zu den beliebtesten Erzählungen der Saison, und auch 2026 findet wieder eine neue Variante ihren Weg - diesmal mit Superstar Johnny Depp in der Hauptrolle.

Es ist schon ein kleines Weihnachtsmärchen für sich: Vor wenigen Jahren noch, zu Zeiten des ziemlich schmutzigen Celebrity-Gerichtsprozesses gegen Amber Heard, galt die Karriere von Johnny Depp als irreparabel zerstört. Unvorstellbar, dass er überhaupt noch einmal eine nennenswerte Rolle in Hollywood würde übernehmen dürfen.

Und da steht er nun im dicken Mantel mit buschigen grauen Koteletten, falschen Zähnen, Zylinder und stechend-grimmigem Blick: Johnny Depp als Ebenezer Scrooge, eine der größten Ikonen weihnachtlicher Familienunterhaltung. Die Filmbranche gibt dem zwischenzeitlich gefallenen Superstar also noch einmal eine Chance. Ob das Publikum auch dazu bereit ist, wird der Erfolg oder eben Nicht-Erfolg von „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ zeigen.

Drei Geister werden den mürrischen alten Scrooge in der Heiligen Nacht heimsuchen, um ihm zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor Augen zu führen, wie sehr er vom rechten Weg abgekommen ist - man kennt die Handlung ja zur Genüge. Viel spannender als das „Was“ ist hier eher das „Wie“.

In der Vergangenheit wurde die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens oft sehr kindgerecht adaptiert, etwa mit Dagobert Duck oder den Muppets. Diesmal könnte es mal wieder in eine eher düstere Richtung gehen: „Ebenezer“ wurde von Ti West inszeniert, der sich bislang vor allem mit blutigen Horrorfilmen (“X“, „Pearl“, „MaXXXine“) einen Namen gemacht hat. Aber vielleicht ist er ja genau der richtige Mann für diese gespenstische Weihnachtserzählung. „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ ist freigegeben ab zwölf Jahren. (tsch)