„Echt anstrengend“Gäste bemängeln Stimmungstief beim „perfekten Dinner“

In Ettenheim betreibt Olivia (40) gemeinsam mit ihrem Mann Andreas (44) ein Weingut. Der hat selbst vor einem Jahr bei „Das perfekte Dinner“ mitgemacht und seine Frau einfach ebenfalls angemeldet. Nach anfänglicher Skepsis dachte sich Olivia: „Challenge accepted!“ Allerdings hat ihr Mann 37 Punkte vorgelegt, die Olivia wenigstens ansatzweise erreichen will.

Tochter Malya (16) steht als Schnibbelhilfe an ihrer Seite: „Wir sind ein gutes Team.“ Andreas glaubt ohnehin an die Kochkünste seiner Frau: „Ich glaube schon, dass sie mich übertrifft.“ Ihr Menü-Motto „Gold & Purple - mit Leichtigkeit“ erklärt Olivia so: „Gold ist eine meiner Lieblingsfarben und das Purple greift die anderen Komponenten mit auf.“ Es gibt:

Vorspeise: Karotte / Dattel / Lamm / Zatar / Focaccia Hauptspeise: Skrei / violette Kartoffel / Salicornes / gepickelter Blumenkohl Nachspeise: Baiser & Biskuit / Sauerrahm / Blutorange & Safran / Buchweizen

Harry (links) und David sind vom Gastgeschenk schwer beeindruckt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Um dem Chaos vorzubeugen, hat Olivia ausführliche Listen erstellt und laminiert. Irgendwann steht die ganze Familie in der Küche, da heißt es für Olivia einen kühlen Kopf bewahren: „Wenn alles um mich rum in der Küche voll ist, kann es mich schon mal ein bisschen aus dem Konzept bringen.“ Ihren 10-jährigen Sohn beauftragt sie mit der Bewachung der kochenden Kartoffeln: „Wenn es rausdampft, schaltest du runter.“ Doch Matti verpasst den Moment und die Kartoffeln brennen an. Also noch mal neue aufsetzen, zum Glück reicht die Zeit.

Personalisierte Geschirrtücher machen die Gäste glücklich

Olivias Kochplan sorgt bei ihren Gästen für herzhafte Lacher. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Die Tischdeko fand ichm wie Olivia ist: perfekt perfekt“, fällt Elise (34) gleich die hübsch gedeckte Tafel mit personalisierten Gastgeschenken auf. Die mit den Namen der Gäste bedruckten Geschirrtücher findet sie toll: „Ich habe kurz Gänsehaut bekommen bei den Gastgeschenken, weil ich das als sehr aufmerksam empfunden habe.“

Während Olivia die geschmorten Karotten, Dattel-Zwiebel-Relish, Lammlachs und Zatar-Butter anrichtet, freundet sich David (21) mit Hündin Frieda an. „Ich hätte gerne eine Katze“, verrät der Tierliebhaber. Dann wird aufgetischt. „Es ist richtig zart“, lässt sich Elise vom Lamm überzeugen. „Ich bin kein Freund des Lamms“, sagte Harry (54) bereits vorab. „Die Meinung zum Lamm bleibt bei mir gleich: Ich würde es mir im Lokal nicht bestellen.“ Dafür schmeckt der Rest.

Elise erkennt Olivia im Essen wieder

Der Hauptgang überrascht ihn hingegen. „Der hat richtig Zunder“, probiert Harry den gepickelten Blumenkohl. „Sehr kongruent mit deinem Wesen“, erkennt Elise die Gastgeberin im Gericht wieder. „Mutige Hauptspeise.“

Was allen auffällt: Die vorigen Abende waren ausgelassener. „Die Stimmung heute war nicht mehr so wie an den letzten Tagen“, vermutet Jonathan (31) den Grund in der „Dinner“-Belastung. „Weil dieses Essen und Trinken und Interviews geben ist echt anstrengend.“ Und wie so oft hilft eine kleine Küchenparty gegen das Stimmungstief.

Das Dessert: „Toll! Toll! Toll!“

Die aufgetürmte und mit Gold bestäubte Präsentation von Baiserring, Blutorangen-Gel und Sauerrahm-Eis entlockt Elise im Anschluss ein begeistertes: „Toll! Toll! Toll!“ Es gibt sogar Applaus. David fasst sich kurz: „Mmmm!“ Nur der geröstete Buchweizen bereitet Harry Probleme: „Ich musste wirklich aufpassen, dass ich mir nicht die Plomben rausschieße.“

„Es war ein sehr mutiges Dinner von sehr hoher Qualität“, fasst Elise das Verspeiste zusammen. Dank Harrys zehn Punkten schafft Olivia mit 37 Punkten einen Gleichstand bei der Challenge gegen ihren Mann. Den Wochensieg verpasst sie jedoch trotz Top-Bewertung. (tsch)