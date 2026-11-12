„Echt nicht?“„Bares für Rares“-Verkäufer verschlägt Horst Lichter die Sprache

„Wenn das mal kein Kunstwerk ist, weiß ich auch nicht.“ Horst Lichter war vom ersten Anblick angetan. Dass dessen Noch-Besitzer lange nicht gewusst hatte, wer hinter dem Werk steckt, ahnte der Moderator zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Rizzi, den kennt man. Der ist berühmt“, erklärte Lichter ganz selbstverständlich.

Wie David an das Kunstwerk gekommen war? Er hatte es vorm Sperrmüll gerettet! „Das war ein Ausstellungsstück von meinem Onkel. Der hatte das jahrelang im Flur stehen.“ Als der Schaukasten schließlich an der Straße stand, griff David zu. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Verkäufer David musste allerdings passen: „Kannte ich vorher nicht.“ Das verschlug dem Gastgeber beinahe die Sprache: „Kannteste nicht? Echt nicht?“ Lichter lieferte gleich eine Erklärung für seinen eigenen Wissensvorsprung: „Ich bin ja mit Colmar und so unterwegs.“ Und ergänzte versöhnlich: „Da kriegste alle [Künstler] mal irgendwann reingeschoben. Und dann verstehste das auch und dann erkennt man den nachher auch an seiner Kunst.“

„Das ist eines seiner letzten Stücke“

Wie David an das Kunstwerk gekommen war? Er hatte es vorm Sperrmüll gerettet! „Das war ein Ausstellungsstück von meinem Onkel. Der hatte das jahrelang im Flur stehen.“ Als der Schaukasten schließlich an der Straße stand, griff David zu. Zu Hause stieß seine Rettungsaktion allerdings auf wenig Begeisterung. „Das kommt bei mir nicht rein“, hatte Davids Frau klargestellt. Bei „Bares für Rares“ bekam der klobige Fund dafür eine zweite Chance.

Bei den Händlern herrschte zunächst Uneinigkeit darüber, wie der Künstlername richtig ausgesprochen werde. Beim Preis fanden sie dagegen schneller zusammen: Mehr als 120 Euro wollte niemand für den Turnschuh ausgeben. Jan Čížek machte das Rennen und freute sich über seinen Kauf: „Das ist sehr dekorativ! Ich bin mehr als zufrieden.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Mit seinen kunterbunten Motiven hatte sich der amerikanisch-italienische Pop-Art-Künstler James Rizzi einen Namen gemacht. Colmar Schulte-Goltz sprach von Kunst „mit Wimmelcharakter“ und erklärte: „Viele kleine Teilen ergeben ein großes Ganzes.“ Weltweit hatte Rizzi damit eine beachtliche Fangemeinde gewonnen.

Gemessen an anderen Arbeiten des Künstlers fiel der Schuh eher klein aus. Rizzi hatte zu Lebzeiten ganze Häuser und Flugzeuge gestaltet. Der Sneaker wiederum war erst im April 2012 auf den Markt gekommen, einige Monate nach Rizzis Tod im Jahr 2011. „Das ist eines seiner letzten Stücke“, erläuterte Schulte-Goltz. „Er hat insgesamt sechs verschiedene Sneaker gestaltet.“

Produziert hatte die limitierten Modelle der Sportartikelhersteller Fila, verkauft worden waren sie seinerzeit bei Deichmann. Davids Schaukasten hatte als Werbeobjekt gedient. Mindestens 50 Euro erhoffte sich der Verkäufer dafür. Der Experte hielt bei „It's not a shoe, it's a Rizzi!“ sogar 200 bis 300 Euro für möglich.

Eine musikalische Zeitreise stand beim nächsten Objekt auf dem Programm. Es stammte aus der Zeit um 1900 und durfte zunächst sein klangliches Können unter Beweis stellen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Bei den Händlern herrschte zunächst Uneinigkeit darüber, wie der Künstlername richtig ausgesprochen werde. Beim Preis fanden sie dagegen schneller zusammen: Mehr als 120 Euro wollte niemand für den Turnschuh ausgeben. Jan Čížek machte das Rennen und freute sich über seinen Kauf: „Das ist sehr dekorativ! Ich bin mehr als zufrieden.“

„Bares für Rares“: Das waren die weiteren Objekte der Sendung

„Durch das Licht machen die Steine wunderbare bunte Farben“, schwärmte Horst Lichter beim Anblick des nächsten Schmuckstücks. „Glitzerglitzer-Kling-bingbing!“ Der Ring aus 750er-Gold war mit neun Brillanten besetzt, stammte aus den 1950er-Jahren und brachte sogar seine Originalschatulle mit. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Eine musikalische Zeitreise stand beim nächsten Objekt auf dem Programm. Es stammte aus der Zeit um 1900 und durfte zunächst sein klangliches Können unter Beweis stellen.

Während das Spielwerk gut funktionierte, hatte der Schreiner bei der Gestaltung des Holzkastens offenbar nicht ganz so gut gearbeitet. Aus Kalliope war auf dem Furnier Kalliopc geworden. Das e am Ende war unvollständig. „Da ist irgendwas schiefgelaufen“, wunderte sich Kümmel. Ob dieser kleine Schönheitsfehler den Wert des Unikats beeinflusste?

Als das Verkäuferpaar den Händlern von dem Fehler berichtete, scherzte Fabian Kahl: „Das ist das tschechische Kalliope. Das heißt dann Kalliopc.“ Ausgerechnet der Tscheche Jan Čížek fand den größten Gefallen an der funktionstüchtigen Spieluhr. Für 250 Euro wechselte sie den Besitzer - deutlich unter den geschätzten 400 bis 450 Euro.

Nach so viel Gold und Glanz wurde es bodenständiger, dafür nicht weniger ungewöhnlich. „Mal was anderes“, befand Detlev Kümmel angesichts eines Metallobjekts mit Coca-Cola-Schriftzug. Doch wozu hatte das kuriose Stück aus der Zeit um 1950 ursprünglich gedient? (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Durch das Licht machen die Steine wunderbare bunte Farben“, schwärmte Horst Lichter beim Anblick des nächsten Schmuckstücks. „Glitzerglitzer-Kling-bingbing!“ Der Ring aus 750er-Gold war mit neun Brillanten besetzt, stammte aus den 1950er-Jahren und brachte sogar seine Originalschatulle mit.

Hinter dem Stück steckte eine bedeutende Künstlerin. Wendela Horz würdigte Elisabeth Treskow als eine „der großen Damen der Goldschmiedekunst des 20. Jahrhunderts“. Die Schmuckgestalterin hatte ihre Zunft entscheidend geprägt und sich gegen männliche Konkurrenz behauptet. „In einer Männerdomäne hat sie ihre Zeitgenossen weit überflügelt.“

Ob sich im Händlerraum jemand fand, der für den sammelwürdigen Ring 2.000 bis 2.500 Euro ausgeben wollte? Durchaus! Lisa Nüdling geriet ins Schwärmen: „Da bringen sie ja einen kleinen Schatz mit!“ Für 2.000 Euro sicherte sie sich das Schmuckstück.

Zum Finale zeigte sich „Bares für Rares“ von seiner blumigen Seite. Eine Brosche in Form eines Veilchensträußchens suchte ein neues Revers. Das vermutlich in Deutschland gefertigte Schmuckstück erinnerte an eine Blume, die bereits in der Antike als Sinnbild der Sinnlichkeit galt. Der geschätzte Wert lag bei 500 bis 600 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Nach so viel Gold und Glanz wurde es bodenständiger, dafür nicht weniger ungewöhnlich. „Mal was anderes“, befand Detlev Kümmel angesichts eines Metallobjekts mit Coca-Cola-Schriftzug. Doch wozu hatte das kuriose Stück aus der Zeit um 1950 ursprünglich gedient?

Die Auflösung lieferte Verkäuferin Karin: Bis 1984 hatte das Teil im Lokal ihrer Eltern als Schutzgitter eines Wandventilators fungiert. „Ah, jetzt wird'n Ding draus“, begriff Horst Lichter. Karins Wunschpreis von 200 Euro übertraf Kümmel mit seiner Schätzung von 300 bis 400 Euro.

„Es riecht nach Räucherfisch“, stellte Fabian Kahl fest, während Lisa Nüdling noch andere Verwendungsmöglichkeiten ins Spiel brachte: als Radkappe oder Grill. Kaufinteresse zeigten vor allem Kahl und Jan Čížek. Bei 280 Euro war jedoch Schluss - und erneut durfte Čížek jubeln: „Ich hab heute wirklich ein Glück!“

Zum Finale zeigte sich „Bares für Rares“ von seiner blumigen Seite. Eine Brosche in Form eines Veilchensträußchens suchte ein neues Revers. Das vermutlich in Deutschland gefertigte Schmuckstück erinnerte an eine Blume, die bereits in der Antike als Sinnbild der Sinnlichkeit galt. Der geschätzte Wert lag bei 500 bis 600 Euro.

Die zwischen 1950 und 1960 entstandene Brosche hatte es besonders Lisa Nüdling angetan. „Der Frühling in Broschenform“ war ihr glatte 600 Euro wert. „Große Freude! Es ist so schön anzusehen.“ (tsch)