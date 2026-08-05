Cathy Hummels hat sich als Moderatorin, Autorin und Unternehmerin längst verschiedene Standbeine aufgebaut. Doch einen Wunsch hat sie sich nach eigener Aussage noch nicht erfüllt: Sie möchte ihre eigene TV-Show moderieren. Das verriet die 38-Jährige bei einem Besuch hinter den Kulissen des „Cirque du Soleil - Alizé in Berlin“ im Gespräch mit RTL.

Einen Tag lang begleitete Hummels die Artisten beim Training, sie durfte selbst einige Übungen ausprobieren und stand zum Abschluss sogar gemeinsam mit den Künstlern zum Schlussapplaus auf der Bühne. Beruflich hat sich Hummels noch höhere Ziele gesteckt: „Ich träume jeden Tag. Ich träume von meinen Events, die ich mache. Ich möchte tatsächlich meine eigene TV-Show haben. Ich träume groß“, sagt sie im RTL-Interview.

„Eine der intensivsten Erfahrungen“: Cathy Hummels über „Die Verräter“

Im Mittelpunkt stehe für sie nicht nur die Unterhaltung. Sie wolle Menschen erreichen und motivieren. „Ich liebe das, was ich mache und wünsche mir einfach, dass ich künftig noch mehr Menschen mitnehmen kann, noch mehr Menschen motivieren kann - mit meinen Events und meinen Shows. Da arbeite ich dran.“

Von 2020 bis 2024 moderierte Hummels „Kampf der Realitystars“. Aktuell ist sie als Kandidatin in der neuen Staffel von „Die Verräter - Vertraue niemandem!“ (montags und mittwochs bei RTL+ und ab 17. August um 20.15 Uhr auf RTL) zu sehen. Dass sie sich auf das Promi-Täuschungsspiel eingelassen hat, war kein Zufall. Im Gespräch mit der „Bild“ beschreibt Hummels die Show als „eine der intensivsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe“. Besonders das ständige Misstrauen habe sie gefordert. „Wenn man niemandem wirklich vertrauen kann, beginnt man irgendwann, auch an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln.“

Gerade deshalb habe sie zugesagt. „Ich liebe Herausforderungen und wollte bewusst meine Komfortzone verlassen“, erklärt sie. Während der Dreharbeiten habe sie gemerkt, wie unterschiedlich sie privat und beruflich Entscheidungen trifft. Im Berufsleben handele sie meist rational, im Spiel hätten dagegen Emotionen und Vertrauen eine deutlich größere Rolle gespielt.

Abseits der Kameras ist ihr Sohn Ludwig ihre wichtigste Unterstützung. Im „RTL“-Interview war sich Hummels sicher, dass der Achtjährige stolz auf ihren Auftritt mit den Artisten gewesen wäre. „Boah Mama, das hast du echt gut gemacht“, würde er ihrer Einschätzung nach sagen. Besonders freue sie sich darüber, dass Ludwig ihr immer wieder Komplimente mache. „Mama, du siehst wunderschön aus“, höre sie von ihm regelmäßig.

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