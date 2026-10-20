„Ein absoluter Traum!“Schauspieler Jason Segel und Kayla Radomski haben geheiratet

In der Serie „How I Met Your Mother“ bildete Jason Segel als Marshall Eriksen mit seiner Serienpartnerin Lily Eriksen das absolute Traumpaar. Nun hat der Schauspieler auch im echten Leben seine große Liebe geheiratet: Tänzerin Kayla Radomski.

Wie das US-Magazin „People“ berichtet, fand die Trauung am Samstag, 17. Oktober, in den botanischen Gärten der Huntington Library im kalifornischen San Marino statt. Erste Einblicke in die Feier gewährten Freunde und Familienmitglieder des Paares in ihren Instagram-Storys.

Dort war unter anderem die Braut mit einem Schleier zu sehen. Ein Freund bezeichnete sie als „Mrs. Segel“. Auch Radomskis Bruder veröffentlichte ein Foto des frisch vermählten Paares. Dazu schrieb er: „Meine Schwester hat ihr Happy End gefunden.“ Die 35-jährige Tänzerin selbst teilte ebenfalls Eindrücke von ihrem großen Tag. Zu einem Foto, das sie mit einem Spitzen-Schleier an einem Fenster zeigt, schrieb sie in ihrer Instagram-Story: „Gestern war ein absoluter Traum!“

Kayla Radomski und Jason Segel: „Für immer Ja!“

Die Hochzeit kommt mehr als ein Jahr nach der Verlobung des Paares. Im Juni 2025 hatte Radomski die freudige Nachricht auf Instagram mit einer kurzen Bilderstrecke öffentlich gemacht. Die Aufnahmen zeigten unter anderem, wie Segel vor seiner Partnerin auf die Knie ging und ihr einen Ring ansteckte. Dazu schrieb die Tänzerin, die durch die Show „So You Think You Can Dance“ bekannt wurde: „Für immer Ja!“

Erstmals wurden Segel und Radomski im Oktober 2023 gemeinsam gesichtet. Damals wurden sie Händchen haltend bei den „Halloween Horror Nights“ in den Universal Studios Hollywood fotografiert. Ihr erster gemeinsamer Auftritt als offizielles Paar folgte bei den „Golden Globe Awards“ im Januar 2024 in Beverly Hills.

International bekannt wurde Jason Segel vor allem durch seine Rolle als Marshall Eriksen in der Sitcom „How I Met Your Mother“, in der er von 2005 bis 2014 zu sehen war. Darüber hinaus spielte der heute 46-Jährige in Filmen wie „Die Muppets“ und „Fast verheiratet“ mit. Seit 2023 steht er zudem für die Dramedy-Serie „Shrinking“ vor der Kamera, in der er den Therapeuten Jimmy Laird verkörpert.

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