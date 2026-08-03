Die vielleicht schwierigste Biopic-Aufgabe, die man sich vorstellen kann: „Michael“ würdigt den 2009 verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson. (Bild: Lionsgate) Copyright: Lionsgate

Der Mythos des „King of Pop“ lebt weiter: Auch 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson ist seine Musik in aller Munde. Den jüngsten Beweis der ungebrochenen Popularität lieferte in der ersten Jahreshälfte das Kino-Biopic „Michael“, das das Publikum ab Ende April in Scharen in die Lichtspielhäuser lockte. Mitte Juli schaffte der Film sogar Historisches: Als erstes Biopic in der Kino-Historie knackte „Michael“ die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Nun erscheint der Film ebenso wie die beiden Fortsetzungen „Der Teufel trägt Prada 2“ und „Mortal Kombat II“ auf DVD und Blu-ray.

„Michael“ (VÖ: 6. August)

Miranda Priestly (Meryl Streep) sieht sich immer noch an der Spitze von allem. (Bild: Leonine/2026 20th Century Studios) Copyright: Leonine/2026 20th Century Studios

Michael Jackson starb im Juni 2009. Ziemlich genau zehn Jahre später sicherte sich der Produzent Graham King (“Bohemian Rhapsody“) die Rechte für ein Biopic über den „King of Pop“. John Logan (“Gladiator“) wurde als Drehbuchautor verpflichtet, Antoine Fuqua (“Training Day“, „The Equalizer“) übernahm den Posten als Regisseur - hochkarätiges Personal also, so wie man es bei diesem Film auch erwartet. Für die Titelrolle wurde Jafaar Jackson ausgewählt, der inzwischen 30-jährige Sohn von Jermaine Jackson und Neffe von Michael Jackson. Die Handlung des Films reicht von den 60er-Jahren, als Michael (in der jungen Version von Juliano Valdi verkörpert) mit den Jackson 5 erste Erfolge feiert, bis zu den großen Erfolgen in den 1980er-Jahren samt seines Albums „Thriller“ (1982). Zu Beginn der „Bad“-Ära 1988 stoppt der Film, der jedoch mit einem zweiten Teil fortgesetzt werden soll.

Preis DVD: circa 14 Euro

In „Der Teufel trägt Prada 2“ wirken alle Stars mit, die auch schon vor 20 Jahren im Vorgängerfilm zu sehen waren. Im Bild, von links: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci und Emily Blunt. (Bild: Leonine/2026 20th Century Studios) Copyright: Leonine/2026 20th Century Studios

US/GB, 2026, Regie: Antoine Fuqua, Laufzeit: 127 Minuten

„Der Teufel trägt Prada 2“ (VÖ: 7. August)

Karl Urban verkörpert Johnny Cage, eine Figur, die „Mortal Kombat“-Fans bereits aus dem allerersten Videospiel aus dem Jahr 1992 kennen. (Bild: Plaion Pictures/2025 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: Plaion Pictures/2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

Herablassend, unnahbar, unglaublich anspruchsvoll und zuweilen richtig fies: Miranda Priestly präsentierte sich 2006 als die schlimmste Chefin, die man sich vorstellen konnte - großartig verkörpert von Meryl Streep, die damals für einen Oscar und auch einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin nominiert war. 20 Jahre später wird die Geschichte in „Der Teufel trägt Prada 2“ weitererzählt. Das Hochglanz-Modemagazin „Runway“ kämpft in einer grundlegend veränderten Medienwelt ums Überleben. Miranda Prisley sieht sich selbst aber weiterhin ganz oben. Die Figur ist bekanntlich der ehemaligen „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour nachempfunden, die das alles aber mit Humor nimmt. Neben den Hauptdarstellerinnen Meryl Streep und Anne Hathaway als ihre einstige Assistentin Andy Sachs schlüpfen Emily Blunt (als Emily Charleton) und Stanley Tucci (als Nigel Kipling) ebenfalls wieder in ihre bekannten Rollen aus dem Vorgängerfilm, der seinerzeit über 300 Millionen Dollar einspielte und bis heute als einer der größten Kultfilme der Nullerjahre gilt. Auch hinter der Kamera ist ein Großteil des alten Teams wieder dabei.

Preis DVD: circa 15 Euro

Mit „Mortal Kombat II“ erscheint die zweite neue Adaption der populären Videospiel-Reihe auf DVD und Blu-ray. (Bild: Plaion Pictures/Warner Bros.) Copyright: Plaion Pictures/Warner Bros.

US, 2026, Regie: David Frankel, Laufzeit: 114 Minuten

„Mortal Kombat II“ (VÖ: 6. August)

Eine Figur kommt von links ins Bild, die andere von rechts. Sie kämpfen bis zum möglichst brutalen „Fatality“-Tod. Das dauert in der Regel nicht länger als eineinhalb Minuten. Kann man aus diesem Videospiel einen Film von eineinhalb Stunden Spielzeit machen? Es wurde zumindest schon einige Male versucht. In den 90er-Jahren entstanden bereits zwei „Mortal Kombat“-Filme, außerdem gab es mehrere TV-Serien. 2021 kam es schließlich zur ambitionierten Leinwand-Neuauflage. Fünf Jahre nach „Mortal Kombat“ folgt nun „Mortal Kombat II“. Manche Fans der Kampfspiel-Reihe werden sich freuen, dass neben den Aushängeschildern Scorpion (Hiroyuki Sanada) und Raiden (Tadanobu Asano) jetzt auch Figuren wie Shao Kahn (Martyn Ford) und Baraka (C.J. Bloomfield) zum Ensemble gehören. Der spannendste Neuzugang ist aber gewiss Johnny Cage, einst entwickelt als Videospiel-Pendant zu Jean-Claude van Damme. Der Kämpfer, der 1992 schon im allerersten „Mortal Kombat“-Spiel mitmischte, wird verkörpert von „The Boys“-Star Karl Urban. Gemeinsam mit anderen „Mortal Kombat“-Helden will er die „Schreckensherrschaft“ von Shao Kahn beenden und das „Earthrealm“ (der Hauptschauplatz der meisten Kämpfe) vor dem Untergang retten. Ein „gnadenloser, blutiger Kampf“ soll es werden, „der alles Bisherige in den Schatten stellt“. Ein dritter Teil der Reihe wurde bereits angekündigt.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2026, Regie: Simon McQuoid, Laufzeit: 111 Minuten (tsch)