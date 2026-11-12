„Ein bissl was geht immer“Helmut Fischer oder „der ewige Stenz“

Am 15. November wäre Helmut Fischer, „der ewige Stenz“, wäre am 15. November 100 Jahre alt geworden. (Bild: BR / von Welser-Ude) Copyright: BR / von Welser-Ude

Den Münchner Bürgerinnen und Bürgern ist er schon beinahe heilig, der Monaco Franze. Mitten in der Stadt und etwas weiter draußen, am Flughafen, erinnern zwei Statuen an den „ewigen Stenz“ aus der BR-Kultserie „Monaco Franze - Der ewige Stenz“ von 1983. Der Monaco-Darsteller Helmut Fischer, in der bayerischen Landeshauptstadt nicht minder bekannt, sagte einst: „Der Monaco Franze war die Rolle meines Lebens, eine bessere gibt es nicht für mich. Das ist so eine gute Sache gewesen.“ Und was für eine Sache der Monaco Franze für den 1997 verstorbenen Fischer war: Mit dem Vorstadt-Casanova kam nach mehreren Jahren endlich der Erfolg. Bis zu seinem Tod war Fischer fortan ein gefragter Schauspieler.

Zu seinem 100. Geburtstag am 15. November widmet der BR ihm bis Dienstag einen Themenschwerpunkt und zeigt ausgewählte Folgen vom „Monaco Franze“ (Samstag, 14. November, ab 20.15 Uhr), im Anschluss den Zweiteiler „Der Unschuldsengel“ und am nächsten Tag das Porträt „Der unsterbliche Stenz - Erinnerungen an Helmut Fischer“ (Sonntag, 15. November, um 19.15 Uhr). Sybille Krafft hatte den Film 2006 zum 80. Geburtstag des Schauspielers gedreht. Am Dienstag schließt der Fischer-Schwerpunkt mit seinem ersten Münchner „Tatort“-Krimi als Hauptermittler Ludwig Lenz, „Im Fadenkreuz“, ab. Parallel sendet BR 2 im Radio ebenfalls diverse Erinnerungen an den Münchner Schauspieler.

Auf den großen Durchbruch musste Helmut Fischer lange warten

In nur zehn Folgen spielte Helmut Fischer den Vorstadt-Casanova und Kriminalbeamten Franz Münchinger. Die Rolle machte ihn über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt. (Bild: Balance Film/BR) Copyright: Balance Film/BR

Bevor Fischer allerdings als charmanter Hallodri vor der Kamera stand, wollte es mit der Schauspielkarriere nicht so recht klappen. Der 1926 geborene Münchner begann nach dem Zweiten Weltkrieg sein Studium an der renommierten Schauspielschule von Otto Falckenberg, brach die Ausbildung jedoch ab. Dennoch konnte er im Anschluss ein Engagement am Stadttheater Würzburg ergattern, wo er 1952 sein Debüt auf der Bühne gab. Und auch die ersten Film- und Fernsehrollen sollten in den folgenden Jahren kommen.

Ab 1971 gehörte Helmut Fischer als Ludwig Lenz zum Münchner „Tatort“-Team. Erst als Assistent von Gustl Bayrhammers Melchior Vogl, dann stieg er selbst zum Kommissar auf. (Bild: BR/Foto Sessner) Copyright: BR/Foto Sessner

Aber Erfolg hatte Fischer damit nicht. Die Kritiken für sein Schauspiel waren teils vernichtend. Tief getroffen drehte der Spätzünder daraufhin den Spieß einfach um. Er schrieb selbst Kritiken für die „Münchner Abendzeitung“ und spielte Schicksal für seine Leidensgenossen. Doch ganz von seinem Traumberuf wollte er sich nicht abwenden. Auch wenn Fischer, wie er selbst einmal verriet, bis er 50 Jahre alt war, kaum die Miete mit der Schauspielerei verdienen konnte.

Seine Beharrlichkeit sollte sich auszahlen: Ab 1972 stand er er für den Münchner „Tatort“ als Kriminalobermeister Ludwig Lenz, Assistent von Melchior Vogl (Gustl Bayrhammer), vor der Kamera und gab ab 1981 selbst den Hauptkommissar. Noch während seiner ersten Jahre am Set des Kultkrimis lernte Fischer Helmut Dietl kennen - eine „schicksalshafte Begegnung“ in einem Café auf der Münchner Leopoldstraße. Unter dem Regisseur spielte der damals 52-Jährige zunächst eine Nebenrolle in der Serie „Der ganz normale Wahnsinn“ (1979).

Helmut Fischer: „Ich nehme das Leben oft viel zu schwer und ernst“

Helmut Fischer (rechts) und Hans Clarin spielten in „Der Unschuldsengel“ zwei freiheitsliebende Obdachlose. Der BR wiederholt den Zweiteiler zu Fischers 100. Geburtstag. (Bild: BR/Neue Deutsche Filmgesellschaft m.b.H.) Copyright: BR/Neue Deutsche Filmgesellschaft m.b.H.

Ein paar Jahre später dann endlich der große Durchbruch: Dietl besetzte Fischer als den charmanten Kriminalbeamten Franz Münchinger, der in zehn Folgen durch München streunerte, immer auf der Suche nach „kleinen Abenteuern“, sprich: nach aufregenden weiblichen Bekanntschaften. Getreu seinem Motto „Ein bissel was geht immer“. Und von da an ging es für Fischer nur noch bergauf. „Der ewige Stenz“ und sein Schauspieler mit dem markanten staksigen Gang wurden nicht nur in Bayern, sondern im ganzen Land bekannt.

Doch ab diesem Zeitpunkt änderte sich auch das Privatleben für den Katzenliebhaber und leidenschaftlichen Umweltschützer. Selbst mit einem „ruhigen Schwimmbadbesuch“ war es seitdem vorbei, „die Leute laufen einem nach und langen einen an!“, erinnerte sich Fischer im Porträt von Sybille Krafft. Dabei stets an seiner Seite: Ehefrau Utta Martin, die er schon 1953 heiratete.

Der Mensch Helmut Fischer hatte mit der Rolle Monaco Franze nicht allzu viel gemein, wie er selbst Ende 1996 erklärte: „Ich nehme das Leben oft viel zu schwer und ernst. Zwar bin ich auch spontan im Wesen, aber nicht so flexibel - eher schwerfällig.“ Der 70-Jährige wusste damals schon, dass er an Krebs erkrankt war. Bei seinem Geburtstag sagte er der Presse: „Das Leben macht sich ja mehr und mehr aus dem Staub.“ Er starb wenige Monate später am 14. Juni 1997. Als Monaco Franze aber lebt der Schauspieler bis heute weiter. (tsch)