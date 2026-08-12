Ein Einzug mit fatalen Folgen

Olli (Kostja Ullmann) träumt von einer Weltreise mit seinem besten Freund. Dessen Freundin Rebecca (Janina Uhse) gibt zwar vor, ihren Plan zu unterstützen, doch ganz zu passen scheint es ihr nicht. (Bild: Wolfgang Ennenbach / Netflix) Copyright: Wolfgang Ennenbach / Netflix

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Bei „Mein bester Freund, seine Freundin und ich“ handelt es sich nicht um die angekündigte Fortsetzung des US-amerikanischen Rom-Com-Klassikers „Meine Braut, ihr Vater und ich“ mit Ben Stiller. Diese trägt den deutschen Titel „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ und wird erst am 25. November 2026 im Kino starten. „Mein bester Freund, seine Freundin und ich“ hingegen ist ein deutscher Film, der ab Freitag, 14. August, bei Netflix abrufbar ist.

Rebecca (Janina Uhse) will Olli zeigen, wer das Sagen hat und greift zu immer perfideren Mitteln. (Bild: Wolfgang Ennenbach / Netflix) Copyright: Wolfgang Ennenbach / Netflix

Und darum geht's: Olli (Kostja Ullmann) und Matze (David Kross) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Auch im Erwachsenenalter passt zwischen die beiden Männer kein Blatt. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen und sie tüfteln an der Erfüllung eines großen Traums: einer gemeinsamen Weltreise. Doch all das steht plötzlich auf der Kippe, als Rebecca (Janina Uhse) in ihr Leben tritt.

Wenn bester Freund und feste Freundin plötzlich auf Kriegsfuß stehen

Um Zeit mit seinem besten Freund verbringen zu können, fordert Olli (Kostja Ullmann, rechts) dessen Freundin zu einer Wette heraus: Wer es länger in der Kältekammer von Björn (Rúrik Gíslason) aushält, gewinnt das Wochenende. (Bild: MARKO SEIFERT/Netflix) Copyright: MARKO SEIFERT/Netflix

Eigentlich sucht Rebecca nur nach einer neuen Wohnung. Beim Besichtigungstermin mit Makler Matze verlieben sich die beiden jedoch Hals über Kopf ineinander. Noch bevor Olli kapiert, wie ihm geschieht, ist Rebecca ständig in der Männer-WG zu Gast. Gleichzeitig beginnt Matze sich zu verändern: Statt zu flippern geht er plötzlich joggen und isst Porridge anstatt Konterbier zu trinken.

Noch verstehen sich Olli (Kostja Ullmann, links) und Matze (David Kross) gut. (Bild: Martin Valentin Menke / Netflix) Copyright: Martin Valentin Menke / Netflix

Olli gefällt das alles gar nicht. Immerhin ist Matze nicht der erste Kumpel, der von seiner Freundin offenbar einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Ähnlich war es auch bei Schmitti (Ferdinand Hofer). Als Rebecca dann auch noch offiziell bei Matze und Olli einzieht, ist der Bogen überspannt: Fortan setzen sowohl Rebecca als auch Olli alles daran, sich gegenseitig aus der Wohnung zu ekeln - mit fatalen Folgen ...

Klischeehaft aber gut besetzt

Es ist zweifellos ein mieses Gefühl, in einer langjährigen Freundschaft plötzlich das fünfte Rad am Wagen zu sein. Doch wie so oft in diesem Genre dauert es nicht lange, bis sowohl Olli als auch Rebecca mit ihren jeweiligen Aktionen übertreiben. Das ist zwar teilweise ganz unterhaltsam, oft aber leider auch ein gutes Stück vorhersehbar und klischeehaft.

Wer auf turbulente, aber klassisch gestrickte Beziehungskomödien mit vorhersehbaren Gags und einer Prise Fäkalhumor steht, der wird an „Mein bester Freund, seine Freundin und ich“ sicher ebenso Gefallen finden wie an der 2024 veröffentlichten Netflix-Komödie „Spieleabend“ (ebenfalls mit Janina Uhse in einer Hauptrolle). Allzu große Innovationen sollte man von „Mein bester Freund, seine Freundin und ich“ (Regie: Marco Petry, Buch: gemeinsam mit Janina Petry) aber nicht erwarten. Immerhin ist die Komödie relativ prominent besetzt. (tsch)