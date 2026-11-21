Als Ridley Scotts Film „Blade Runner“ 1982 ins Kino kam, war er zunächst kein großer Erfolg. Doch mit verregneten Hochhausschluchten, schmutzigen Cyberpunk-Gassen, gigantischen Werbeprojektionen, Film-noir-Atmosphäre und der melancholischen Musik von Vangelis schuf er ein Zukunftsbild, das Science-Fiction von da an prägt. Der Kultfilm war allerdings mehr als nur Oberfläche. Er stellte Fragen wie: Was unterscheidet Menschen von künstlich geschaffenen Wesen, wenn auch diese fühlen, lieben und sterben? Denis Villeneuve (“Dune“) führte diese Welt 2017 mit dem Film „Blade Runner 2049“ eigenständig fort. Nun folgt mit der Miniserie „Blade Runner 2099“ bei Prime Video das nächste Kapitel. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

„Blade Runner 2099“ - Prime Video

Die Polizisten André (Moritz Bleibtreu) und Swantje (Julika Jenkins) werden zur Leiche eines jungen Mädchens gerufen, das tot im See gefunden wurde. Das Auftakt-Problem in der Mystery-Serie „Ritus“: Das Mädchen verschwand vor 18 Jahren, sieht aber immer noch so aus wie damals. (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Ridley Scotts Film „Blade Runner“ von 1982, lose nach Philip K. Dicks Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ entstanden, erzählt von Rick Deckard (Harrison Ford), der künstliche Menschen, sogenannte Replikanten, aufspürt und tötet. Replikanten sind ihren Schöpfern körperlich überlegen, besitzen aber nur eine begrenzte Lebensdauer. Als Deckard Replikantin Rachael (Sean Young) begegnet, gerät die Trennung zwischen Mensch und Maschine ins Wanken. Replikant Roy Batty (Rutger Hauer), der am Ende seinem Verfolger das Leben rettet, macht aus dem Sci-Fi-Thriller eine Parabel über Empathie, Sterblichkeit und die Würde des Lebens. Zum Kult wurde der Film durch seine Bildwelt und die verstörend offenen Fragen. Und was schafft die abgeschlossene Miniserie „Blade Runner 2099“, die mit allen acht, fast einstündigen Episoden am Mittwoch, 25. November, bei Prime Video startet?

„Blade Runner 2099“ wurde von Silka Luisa (“Shining Girls“) entwickelt, Ridley Scott ist ausführender Produzent. Jonathan van Tulleken (“Shōgun“) inszenierte die ersten beiden Folgen. Die Serie verschiebt erneut die Perspektive des Stoffes: War Ryan Gosling im Fortsetzungsfilm „Blade Runner 2049“ selbst ein Replikant, der andere künstliche Menschen jagte und sich mit seiner eigenen Identität auseinandersetzte, spielt „Blade Runner 2099“ nun in einer Welt, in der Replikanten die Macht übernommen haben und Menschen niedere Tätigkeiten ausüben. Im Zentrum der Miniserie stehen zwei Frauen: „Euphoria“-Star Hunter Schafer spielt Cora, eine Flüchtige, die zur Tarnung die Identität eines Blade Runners - also eines künstlichen Menschen und Polizisten - annimmt. Die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once“) verkörpert Olwen, eine Replikantin, die nur noch kurze Zeit zu leben hat.

Gemeinsam sollen sie einen Flüchtigen aufspüren, dessen Geheimnis die fragile Ordnung des wiedererstandenen Los Angeles gefährden könnte. Die Serie erkundet, was Menschlichkeit bedeutet, wenn Herkunft, Körper und Erinnerung manipulierbar sind. Fragen, die auch schon in den beiden Vorgänger-Filmen verhandelt wurden, die aber im KI-Zeitalter - auch wenn dieses bislang (noch) ohne künstliche Körper stattfindet - noch mal eine neue Bedeutung bekommen.

„Ritus“ - ARD Mediathek

Sie können nicht voneinander lassen: Margo (Malin Åkerman, links) und Sophie (Brittany Snow) versinken in einem Strudel aus Sex und Gewalt. (Bild: Magenta TV+) Copyright: Magenta TV+

Seelendorf, eine Gemeinde im Landkreis Auenruh, wird man weder auf realen deutschen Landkarten noch in J.R.R. Tolkiens Mittelerde finden. Und obwohl die Menschen dort Deutsch sprechen und aussehen wie Moritz Bleibtreu, wurde die sechsteilige Miniserie „Ritus“ (ab Freitag, 27. November in der ARD Mediathek) in Tschechien in und um Prag herum gedreht - wonach Häuser und Landschaft auch aussehen. Worum geht es? Alle 18 Jahre gerät in Seelendorf die Ordnung der Dinge ins Wanken: Menschen quälen Albträume, Erinnerungen setzen aus, fremde Bilder drängen sich auf. Als sich der See des Ortes schwarz färbt, wird dort die Leiche der jungen Viktoria entdeckt. Seit 18 Jahren gilt sie als vermisst, doch ihr Körper wirkt, als sei die Zeit an ihm vorbeigegangen.

Kommissar André Berger (Bleibtreu) rollt den alten Fall neu auf, unterstützt von Viktorias Vater Albert (Nicki von Tempelhoff). Je tiefer die beiden graben, desto bedrohlicher wird es, auch für Bergers hochschwangere Frau Liv (Alma Hasun). Zugleich taucht die junge Selin (Anna Shirin Habedank) im Ort auf. Blackouts und Visionen, die offenbar zu Viktorias Vergangenheit gehören, treiben sie um. Ihre Mutter Yasemin (Seyneb Saleh) hilft bei der Spurensuche. Henri (Maximilian Mundt) wiederum sucht seinen Bruder (Till Raskopf), der nach quälenden Träumen verschwunden ist.

Marc (Jude Hill) wird an der Middle School gemobbt. Dann verbringt sein verletzter Onkel Jake (Chris Pratt), ein ausgezeichneter Navy SEAL, den Sommer bei ihm. (Bild: Apple ) Copyright: Apple

Unter dem Arbeitstitel „Seelendorf“ entstanden, feierte „Ritus“ im Juni 2026 Premiere beim Filmfest München. Regie führte Jonathan B. Behr (“Fremde“), der mit Viola Schmidt und Maximilian Baumgartner auch das Drehbuch schrieb. Medien rückten die Serie nach dem Festivalstart in die Nähe von „Dark“, „True Detective“ oder sahen Folkhorror-Elemente gemischt mit typisch deutschem Familiendrama. In der Tat erfindet „Ritus“ das Genre keineswegs neu, sondern orientiert sich fast schon sklavisch an fest fixierten Genre-Bojen, an denen man so oder so ähnlich schon vorbeigeschwommen ist. Über den meist im Dunkeln gehaltenen Bildern liegen: sehr laute Soundeffekte!

„The Hunting Wives“, Staffel zwei - Magenta TV

Ein Neuankömmling entdeckt hinter der glitzernden Fassade einer reichen Frauenclique tiefe Abgründe. Nach und nach kommen immer mehr dunkle Geheimnisse ans Licht. Dazu gibt es ganz viel Sex, bei dem Altersunterschiede und Geschlecht keine Rolle spielen. - „The Hunting Wives“ gehen irgendwo zwischen „Desperate Housewives“ und „Big Little Lies“ auf die Jagd. Obwohl die Serie weder besonders raffiniert noch innovativ ist, hat sie sich zu einem Überraschungshit gemausert: Die zweite Staffel der schwülstigen Mischung aus Seifenoper, Südstaatendrama und Krimi startet am Freitag, 27. November, exklusiv bei Magenta TV. Und die dritte wurde bereits angekündigt.

Ihren Neustart in Texas hatte sich PR-Managerin Sophie (Brittany Snow) wahrlich anders vorgestellt. Doch sie war in der ersten Staffel schnell der geheimnisvollen Margo Banks (Malin Åkerman) verfallen und in einen Strudel aus toxischer Abhängigkeit, aus Begehren und Machtspielen geraten. Und dann kamen auch noch ein paar Leichen hinzu. Die Toten verfolgen Sophie und Margo auch in den neuen Episoden: Die beiden Frauen, die sich nach tragischen Ereignissen entfremdet haben, kommen nicht voneinander los. Zwischen Jagdausflügen, Partys und Luxus geht es einmal mehr in irren Wendungen um Affären, Gewalt und Mord. Eine trashige Seifenoper mit hohem Schauwert eben.

„Way of the Warrior Kid“ - Apple TV

Marc (Jude Hill, „Belfast“) wird an der Middle School gemobbt. Bei seinen schulischen Leistungen, im Sport und bei Freundschaften: überall hinkt der Elfjährige hinterher. Als sich dann auch noch sein cooler Onkel Jake (Chris Pratt, „Guardians of the Galaxy“) über den Sommer zu Besuch ankündigt, reagiert der Teenager nicht gerade mit Freudensprüngen: „Ich will nicht, dass er sieht, dass ich komisch bin“, erklärt Marc seiner Mutter Sarah (Linda Cardellini). Doch dann wittert Marc in dem überraschenden Langzeitbesuch seine Chance. Denn Jake ist ein ausgezeichneter Navy SEAL: „Hilf mir! Zeig mir, wie man kämpft“, bittet Marc seinen Onkel. Doch Jake, der sich eigentlich von einer Verletzung erholen soll, hat andere Pläne: „Durch Kämpfen löst man keine Probleme“, erklärt er. Im Apple-Film „Way of the Warrior Kid“ (ab Mittwoch, 25. November) lehrt er seinen verzweifelten Neffen stattdessen, was echter Mut ist.

„Way of the Warrior Kid“ wurde von dem US-amerikanischen Regisseur Joseph McGinty Nichol, besser bekannt als McG, inszeniert. Das Drehbuch stammt von Will Staples. Es basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Kinderbuch ehemaligen Navy SEALs Jocko Willink aus dem Jahr 2017. Mit „Marc's Mission: Way of the Warrior Kid“ (2018) und „Way of the Warrior Kid 3: Where there's a Will...“ (2019) sind inzwischen zwei weitere Romane erschienen. (tsch)