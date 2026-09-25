Ein moderner „Münchner im Himmel“Das sind die DVD-Highlights der Woche

Ein grimmig dreinblickender Engel mit roter Kappe, Schnauzbart und Bierwampe auf einer Wolke: Wer mal eine touristische Reise nach München unternimmt, kommt an dieser eigentümlichen Gestalt kaum vorbei. Und die Münchner kennen ihn sowieso: Der Engel Aloisius, bekannt aus Ludwig Thomas berühmter Satire „Der Münchner im Himmel“ (1911), ist längst so etwas wie ein Wahrzeichen der Stadt. Über 100 Jahre nach Veröffentlichung der originalen Kurzgeschichte erscheint nun eine neue, moderne Interpretation ebenso wie der Kinderfilm „Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus“ und der sechste Teil der Horror-Parodie-Reihe „Scary Movie“ auf DVD und Blu-ray.

„Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang“ (VÖ: 25. September)

„Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang“ basiert auf der Aloisius-Geschichte von Ludwig Thoma. Der Engel heißt hier allerdings Wiggerl (gespielt von Maximilian Brückner). (Bild: Leonine Studios) Copyright: Leonine Studios

Den ganzen Tag lang mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen, um zu frohlocken, so sieht es die göttliche Ordnung in „Der Münchner im Himmel“ für Aloisius vor. Im Jahr 2026 läuft es anders. „Von 5 bis 7 Uhr früh Yoga im Wolkenmeer und von 9 bis 10 Uhr Wasser-TRX auf dem Sonnendeck.“ Der Engel heißt in „Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang“ auch nicht mehr Aloisius, sondern Wiggerl (Maximilian Brückner). Der ist ein Hallodri und Schlawiner. Er mogelt sich als kleinkrimineller Taxifahrer durch den Tag, vergnügt sich mit verheirateten Frauen und vernachlässigt gleichzeitig seine eigene Familie. Seiner Ex-Frau Kathi (Hannah Herzsprung) hat er bei der Trennung einen großen Schuldenberg hinterlassen. Entsprechend schlecht fällt sein Zeugnis aus, als Wiggerl nach einem Autounfall plötzlich im Himmel landet. Da wollen sie den aufmüpfigen Münchner aber sowieso nicht haben. Man schickt ihn rasch zurück zur Erde, auf dass er einen Brief mit göttlichen Ratschlägen an die bayerische Landesregierung überbringe. Er solle sich ruhig Zeit lassen. Die Ratschläge werden nie ankommen, ganz ähnlich wie damals bei Aloisius.

Conni staunt sehr, als bei ihr zu Hause plötzlich ein Kranich auftaucht. Aber, oh weh, das Tier ist verletzt! (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

Weil Ludwig Thomas „Der Münchner im Himmel“ für einen ganzen Spielfilm nicht genug hergibt, haben die Autoren Marcus Pfeiffer und Christian Lex eine weitgehend neue Story ausgedacht: Um richtig zurück ins Leben zu gelangen, muss Wiggerl ein paar gute Taten vollbringen. Als Gaststars gehören unter anderem Michaela May, Simon Pearce, Maxi Schafroth, Heiner Lauterbach, Sigi Zimmerschied und Ina Müller zum Ensemble.

Preis DVD: circa 15 Euro

„Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus“ ist der zweite Teil der neuen Filmreihe, die auf Büchern von Liane Schneider basiert. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

DE/AT, 2026, Regie: David Dietl, Laufzeit: 90 Minuten

„Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus“ (VÖ: 2. Oktober)

Erstmals seit „Scary Movie 2“ wirkt Marlon Wayans (rechts) wieder in der Reihe mit. (Bild: Leonine/2026 Paramount Pictures) Copyright: Leonine/2026 Paramount Pictures

„Conni backt Pizza“, „Conni lernt die Uhrzeit“, „Conni beim Frisör“: So lauten einige der Episodentitel aus der 52-teiligen Trickserie „Meine Freundin Conni“, die 2012 bei KiKA startete. Ähnlich wie in den Buchvorlagen von Liane Schneider erlebt das blonde Mädchen mit dem weiß-rot gestreiften Shirt dort viele kleine, pädagogisch wertvolle Zwölf-Minuten-Abenteuer. Mit „Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus“ erscheint nun ein zweiter animierter Spielfilm auf DVD und Blu-ray. Der titelgebende Vogel taucht irgendwann plötzlich bei Familie Klawitter auf. Das Staunen bei Conni und ihren Freunden ist riesig, so einen Kranich sieht man ja nicht alle Tage. Aber irgendetwas stimmt nicht: „Sein Flügel hängt so komisch herunter.“ Oh weh, so kann der gefiederte neue Freund, den sie Klaus nennen, natürlich nicht mehr fliegen. Also unternehmen Conni, Anna und Simon alles, um ihn wieder aufzupäppeln. Eine freundliche Tierschützerin hilft ihnen. Aber die Zeit drängt: Wenn Klaus nicht schnell wieder fit wird, verpasst er den großen Vogelzug in den Süden. Und dann ist da ja auch noch der doofe Nachbar Herr Oswald, der überhaupt kein Herz für verletzte Kraniche hat und alles noch viel schwieriger macht.

Preis DVD: circa 13 Euro

Mit „Scary Movie“ erscheint nach 13 Jahren Pause der sechste Teil der berühmten Parodie-Reihe auf DVD und Blu-ray. (Bild: Leonine/2026 Paramount Pictures) Copyright: Leonine/2026 Paramount Pictures

DE, 2026, Regie: Dirk Hampel, Laufzeit: 78 Minuten

„Scary Movie“ (VÖ: 25. September)

Ein bisschen sehr albern, ein bisschen sehr plump, ein bisschen dumm: „Scary Movie“ war all das, und niemand hat je irgendetwas anderes behauptet. Aber ein bisschen lustig war's eben auch. Viele Menschen fanden's sogar extrem lustig - die perfekte Antwort auf viele Kino-Erfolge der späten 90er-Jahre, die ihrerseits ja auch oft albern, plump und dumm waren. So wurde „Scary Movie“ schließlich selbst ein Hit und Ausgangspunkt für ein ganzes Parodie-Franchise, das nun nach 13 Jahren Pause mit einem neuen Film fortgesetzt wird. Der sechste Teil heißt wie der erste schlicht „Scary Movie“. Und es weht da zwischen bösen Geistern, die niemand fürchten muss, durchaus auch der Geist von Neuanfang durch die Gemäuer: erstmals seit „Scary Movie 2“ (2001) wirken die Wayans-Brüder Keenan, Shawn und Marlon wieder mit - sie hatten das Franchise einst mit erfunden und sowohl vor als auch hinter der Kamera entscheidend geprägt, waren dann jedoch mit Fertigstellung des zweiten Films ausgestiegen. Darüber hinaus gehören auch Anna Faris (Cindy), Regina Hall (Brenda), Chris Elliott (Shorthand) und Dave Sheridan (Doofy Gilmore) wieder zum „Scary Movie“-Ensemble. Als Inspiration dienten unter anderem „M3GAN“, die zuletzt sehr populäre „Terrifier“-Reihe sowie „Blood & Sinners“ und „The Substance“.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2026, Regie: Michael Tiddes, Laufzeit: 91 Minuten (tsch)