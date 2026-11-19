Martin Rütter ist frisch verliebt. Wie der Hundeprofi im SWR-Format „Assenheimers Promitalk“ verrät, hatte er sich zu Beginn des Jahres vorgenommen, sich wieder „fühlen“ zu lernen. „Und all das ist passiert. Ich habe so viele berufliche Sachen losgelassen“, schildert Rütter. „Ich war plötzlich wieder viel mehr bei mir, das hat ein paar Wochen gedauert - und genau da kracht diese Frau in mein Leben.“

Auf den ersten Blick „würde jeder Außenstehende sagen: Was sollen die denn gemeinsam haben?“, räumt der 56-Jährige ein. „Und wir haben uns gesehen und es war in Sekunde eins ein Perfect Match. Es war in Sekunde eins für uns beide klar: Ach krass, da ist ein Puzzleteil aufeinander gekommen.“ Weiter schwärmt er: „Wir haben beide so das Gefühl, wir kennen uns seit 100 Jahren, obwohl es erst ein paar Monate geht.“ Dies habe er „überhaupt nicht für möglich gehalten“, betont Rütter.

Wie er im Gespräch mit Jörg Assenheimer erzählt, gelinge es seiner Partnerin viel besser als ihm, „im Hier und Jetzt zu sein“. Rütter findet: „Das ist so krass, weil ich schon jemand bin, der auch eine Tendenz hat, Dinge zu zerdenken.“ So habe es ihn beim ersten Date mit seiner jetzigen Lebensgefährtin verunsichert, als diese sich nach der Verabschiedung nicht noch einmal zu ihm umgedreht habe. Damals habe er sich gedacht: „Das war doch ein schöner Abend, wieso dreht die sich keinmal um?“

Martin Rütter: „Das ist sehr anziehend“

Als er das Thema bei einem weiteren Treffen anschnitt, habe ihm seine heutige Partnerin erklärt: „Ich vergesse ja nicht, was wir hatten, aber jetzt bin ich am nächsten Punkt.“ Für Rütter sei das zunächst schwer nachzuvollziehen gewesen. Die Frau an seiner Seite sei hingegen „jemand, der den Moment so krass genießen kann und dann geht sie in den nächsten Moment“. Dies, erklärt der TV-Star, „bewundere“ er sehr. „Das ist sehr anziehend, dass die so ist, wie sie ist.“

Um wen es sich bei seiner neuen Partnerin handelt, verrät Rütter nicht. Einen Hinweis gab er allerdings in seinem Podcast „Tierisch Menschlich“. Dort sprach er zuletzt über seine Wohnungssuche in München und erklärte, dass sich diese auch deshalb schwierig gestalte, weil „die Kombination“ bei Vermietern nicht gerne gesehen sei: „Der Typ aus dem Fernsehen und dann noch eine Anwältin mit rein? No way.“ Inzwischen ist er nach eigenen Angaben übergangsweise in eine möblierte Wohnung gezogen.

Von Bianca Rütter, mit der er vier Kinder hat, ist Martin Rütter seit 2013 geschieden. Seit 2018 ist die Ex-Frau des Hundeprofis mit dem Schauspieler Sven Martinek liiert. (tsch)