„Ein schönes Gefühl“Darüber freut sich Sängerin Gaby Albrecht zu ihrem 70. Geburtstag

Bereits im Alter von acht Jahren stand Gaby Albrecht auf der Bühne: Sie sang im Kinderchor und sammelte erste Erfahrungen im Kinderkabarett. Am Sonntag, 1. November, feiert die gebürtige Magdeburgerin ihren 70. Geburtstag. Auch wenn sie sich inzwischen aus vielen Fernsehformaten und von größeren Tourneen zurückgezogen hat, ist ihre Leidenschaft für Weihnachtskonzerte ungebrochen.

Seit fast drei Jahrzehnten gehört die Sängerin für viele Fans fest zur Adventszeit. Früher führte sie ihre Weihnachtstournee durch zahlreiche Städte in ganz Deutschland. Auch 2026 dürfen sich ihre Anhänger wieder auf zwei Auftritte freuen. Im vergangenen Jahr musste Albrecht erstmals in der 28-jährigen Geschichte ihrer Weihnachtstournee ein Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für den Auftritt in der Magdeburger Johanniskirche wurde der 6. Dezember 2026 als Ersatztermin festgelegt. Das Interesse ist groß: Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft. Auf ihrer Homepage schreibt die Sängerin: „Liebe Fans, es ist ein schönes Gefühl, dass das Konzert in der Johanniskirche auch in diesem Jahr wieder ausverkauft ist.“

„Ich freue mich jetzt schon auf diese beiden besonderen Weihnachtskonzerte!“

Auch der Vorverkauf für das zweite Weihnachtskonzert in Ballenstedt laufe „sehr gut“. Dort steht Albrecht am 29. November 2026 gemeinsam mit Andras de Laszlo im Schlosstheater auf der Bühne. Mit Blick auf die beiden Auftritte schreibt sie: „Ich freue mich jetzt schon auf diese beiden besonderen Weihnachtskonzerte! Vielleicht gibt es ja dort ein Wiedersehen!“

Ihren Durchbruch schaffte Gaby Albrecht Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Auftritte in Fernsehsendungen der volkstümlichen Musik. 1990 wurde sie erstmals zur „Musikantenkaiserin“ gekürt, ein Jahr später landete sie mit „Eine Handvoll Heimatland“ einen großen Erfolg in der ZDF-Hitparade. Auch ihre markante, warme Altstimme und zahlreiche Auszeichnungen, darunter die „Goldene Henne“ und die „Krone der Volksmusik“, machten sie einem breiten Publikum bekannt. (tsch)