„Wir haben für sie gebetet“Ein Versprechen hält 90-jährigen Weltstar auf der Bühne

Der aus Großbritannien stammende Schlager- und Popsänger Engelbert Humperdinck setzt seine Karriere auch mit 90 Jahren fort und gibt Konzerte auf der ganzen Welt. Hinter ihm liegen jedoch persönlich sehr belastende Jahre. Erst vor Kurzem war der Musiker nach vielen Jahren wieder im „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast. Dort sang er live und erhielt dafür Standing Ovations. Eine Tournee mit weiteren Auftritten in Nordamerika und Asien ist bereits geplant.

Gegenüber der Publikation „Freizeit Revue“ sprach der Musiker über den Verlust seiner Gattin Patricia, mit der er vier gemeinsame Kinder hat. Sie starb 2021 im Alter von 85 Jahren. Zuvor hatte sie rund ein Jahrzehnt an Alzheimer gelitten. Während der Pandemie steckte sich das Paar zudem mit dem Coronavirus an. Über die letzten Tage vor ihrem Tod sagte der Sänger: „Sie aß und trank nicht mehr.“

Engelbert schildert die letzten Tage seiner Frau

Eine sofortige medizinische Betreuung war unter den damaligen Umständen kompliziert. „Und wir konnten nicht zu den Ärzten. Wir haben für sie gebetet und ihr Lourdes-Wasser gegeben. Dann ist sie sanft von uns gegangen“, blickte Humperdinck auf die letzten gemeinsamen Augenblicke zurück.

Dass er seine Konzerttätigkeit trotz des schmerzlichen Verlustes fortsetzt, begründet der Künstler mit einem Versprechen, das er seiner verstorbenen Gattin gab. Ihr ausdrücklicher Wunsch sei es gewesen, dass er seine Laufbahn nicht aufgibt und weiterhin für sein Publikum auftritt.

Ein Gelübde als Antrieb für die Welttournee

„Es ist zwar eine Qual, nach so einem Verlust gefühlvolle Liebeslieder zu singen, aber sie wollte immer, dass ich weitermache. Und ich weiß, dass meine Popea über mich wacht und auf mich wartet“, erläuterte der Künstler den Spitznamen seiner verstorbenen Gattin. Die Fortsetzung seiner Tournee sieht nun unter anderem Konzerte in Taiwan, Singapur und auf den Philippinen sowie in Kanada und den USA vor.

Seit Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren zählte Engelbert Humperdinck zu den bedeutendsten Showgrößen in Las Vegas. Mit seinen ausverkauften Auftritten in renommierten Etablissements wie dem Riviera und dem Las Vegas Hilton (heute Westgate) prägte er die Glanzzeit des Las Vegas Strip – gemeinsam mit Größen wie Elvis Presley und Dean Martin. (jag)