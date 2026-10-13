„Eine Belastung“Ex-Bayern-Profi Christian Lell muss bei „Promi Big Brother“ heftige Kritik einstecken

Auch am neunten Tag bei „Promi Big Brother“ kriegen sich Christian Lell und seine Mitstreiter in die Haare. Zunächst geigt Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak dem ehemaligen Profifußballer die Meinung. Maurice missfällt die Wortwahl des Sportlers: „Einfach kein 'Mausi' oder 'Schatzi' mehr sagen, dann passt das“, rät Maurice seinem Mitbewohner hinsichtlich des Umgangs mit den Frauen im Haus.

„Einfach beim Namen ansprechen. Stell dir mal vor, du hast eine Frau und einer sagt immer 'Mausi', 'Schatzi'“, erklärt der 28-Jährige. Dessen Tonfall wiederum reizt Christian: „Und die Message muss man so aggressiv ansprechen, oder was?“, blafft er sein Gegenüber an. „Hier verschieben sich die Grenzen“, ärgert sich der 42-Jährige, woraufhin Maurice erwidert: „Hier verschieben sich die Grenzen von selbst, wenn man eine vergebene Frau 'Mausi' und 'Schatzi' nennt. Das macht man einfach nicht.“

Maurice Dziwak (rechts) konfrontiert Christian Lell wegen dessen Wortwahl. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Da reicht es dem früheren Bayern-Spieler und gebürtigem Münchner. Schließlich habe er nicht „Mausi“ oder „Schatzi“, sondern „Spatzl“ gesagt. „Das ist Bayern. Das sagt jeder zu jedem“, erklärt Christian. Er ist enttäuscht von seinen Mitbewohnern: „Was ist los mit euch? Keiner bezieht Stellung für mich und das nervt mich. Ihr geht alle auf mich.“

Axel Schulz über Christian Lell: „Der ist mir sehr unsympathisch“

Auch bei einer geheimen Abstimmung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses schneidet Christian nicht gut ab. „Er bringt hier wahnsinnig Unruhe rein und mir geht das Gezeter auf die Nerven“, sagt etwa No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, als es um Christian geht. Podcasterin Gia Georgina nennt ihn gar „eine Belastung für die ganze Energy im Haus“. Und auch Box-Legende Axel Schulz erklärt in Bezug auf Christian: „Der ist mir sehr unsympathisch. Also Freunde werden wir nicht mehr.“

Als der einstige Profikicker von dem Ergebnis der Umfrage erfährt, sagt er: „Ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist ja eine Gruppendynamik. Die meisten gehen immer der Herde nach, um bloß nicht anzuecken.“ Zu denken gebe ihm seine Unbeliebtheit unter seinen Mitstreitern nicht: „Ich werde meine Meinung nicht verändern, nur weil der größte Teil der Gruppe eine andere hat.“

„Promi Big Brother“ gibt es täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 sowie im 24-Stunden-Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)