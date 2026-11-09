Acht neue Folgen„Der Herr der Ringe“ –-eine Serie, sie zu knechten

Elbenromanze im Krieg: Celeborn (Jamie Campbell Bower) und Galadriel (Morfydd Clark). (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Zwei Jahre nach dem Finale von Staffel zwei kehrt Amazon nach Mittelerde zurück. Die ersten vier Folgen der dritten Staffel der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ starten weltweit am 11. November bei Prime Video. Die Episoden fünf und sechs schließen sich am 18. November an. Das Staffelfinale mit zwei weiteren Folgen erscheint am 25. November. Die bislang im Wochenrhythmus gesendete Serie wird also in Staffel drei deutlich schneller und binnen zwei Wochen an Mann und Frau gebracht. In Anbetracht der enormen Kosten gilt „Die Ringe der Macht“ bislang nicht unbedingt als Kassenschlager - obwohl die Serie als Produkt weitgehend überzeugt.

Muss Elrond (Robert Aramay) in den Krieg ziehen? (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Mindestens eine Milliarde Dollar, über geplante fünf Staffeln jedoch wohl deutlich mehr, soll sich Amazon die Serienversion des Tolkien-Stoffes kosten lassen. Das Branchenmagazin „Variety“ und andere Quellen nennen rund 250 Millionen Dollar allein für die globalen TV-Rechte. Hinzu kamen Produktionskosten von um die 465 Millionen Dollar allein für Staffel eins (etwa 58 Millionen pro Folge), was aus Dokumenten der neuseeländischen Regierung hervorgeht. Dort wurde der Serien-Stoff wie schon die beiden Peter-Jackson-Kinotrilogien „Der Herr der Ringe“ (2001 bis 2003) und „Der Hobbit“ (2012 bis 2014) gedreht.

Staffel drei zieht in den Krieg

Auch Arondir (Ismael Cruz Córdova) kämpft gegen die Armeen Saurons. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Da vor dem Redaktionsschluss keine Folgen zur Verfügung gestellt wurden, kann man über die Qualität von Staffel drei nur aufgrund des Trailers und Hintergrundinformationen spekulieren: Fünf Jahre nach dem Fall von Eregion haben die Armeen von Sauron (Charlie Vickers) weite Teile Mittelerdes überrannt.

Pharazôn (Trystan Gravelle) präsentiert sich dem Volk. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Als Zufluchtsorte bleiben nur Khazad-dûm, wohin sich die Zwerge tief unter den Berg zurückgezogen haben, sowie die Elbenreiche Lindon und Bruchtal, geschützt durch die drei Ringe. In seinem neuen Turm Barad-dûr in Mordor arbeitet der Dunkle Herrscher an dem Einen Ring. Zwerge, Elben, Menschen und Zauberer müssen sich verbünden, um ihn im Wettlauf gegen die Zeit aufzuhalten.

In Staffel drei von „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ kommt es zum offenen Krieg. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Der Trailer zeigt Nazgûl-Krieger in schwarzer Rüstung und wachsende Anspannung unter den Elben, zu denen Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Hochkönig Gil-galad (Benjamin Walker) sowie Arondir (Ismael Cruz Córdova) zählen. Bei den Zwergen werden die familiären Bande von Durin IV (Owain Arthur) und Disa (Sophia Nomvete) auf die Probe gestellt. Das Reich Númenor steht indes vor dem Bürgerkrieg. Dort gehören Míriel (Cynthia Addai-Robinson), Elendil (Lloyd Owen) und Isildur (Maxim Baldry) zum Ensemble. Der mittlerweile als junger Gandalf „geoutete“ Fremde (Daniel Weyman) setzt seine Kraft indes im östlichen Rhûn ein.

Elendil (Lloyd Owen) konzentriert sich auf eine große Aufgabe. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Mit Veröffentlichung von Staffel drei rückt mal wieder eine Frage in den Fokus, die das Projekt seit 2022 begleitet: Lohnt sich die Milliardeninvestition für „Der Herr der Ringe“-Fan und Amazon-Mogul Jeff Bezos überhaupt? Eine belastbare Antwort gibt es nicht, weil der Konzern Zahlen nur selektiv veröffentlicht. Die verfügbaren Daten zeigen: Die Kritiker sind der Serie inzwischen mehrheitlich gewogen, das Publikum ist eher gespalten. Die „Nutzung“ der Folgen ging in Staffel zwei deutlich zurück.

Kritiker lobten die Serie, Tolkien-Fans waren skeptisch

Auch Celeborn (Jamie Campbell Bower) wird Gebrauch von seinem Schwert machen müssen. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Der Serienstart von „Herr der Ringe: Ringe der Macht“ sorgte 2022 noch für einen Rekord. Mehr als 25 Millionen Zuschauer weltweit sahen die Premiere, der größte Auftakt in der Geschichte von Prime Video. Für die gesamte Serie nennt Amazon inzwischen 185 Millionen Zuschauer. Was dabei als „Zuschauer“ zählt, also wie umfangreich Menschen in die Serie eingestiegen sind, legt der Konzern nicht offen.

Galadriel (Morfydd Clark) hat Saurons Existenz sowie seine Ziele durchschaut. Doch hat sie auch ein Mittel gegen ihn? (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ meldete 2023, dass nur 37 Prozent der US-Zuschauer die erste Staffel zu Ende sahen, international waren es 45 Prozent. Mit Staffel zwei wurde ein deutlicher Rückgang sichtbar: Amazon sprach von 55 Millionen Zuschauern nach 34 Tagen. Das Analyseunternehmen Luminate ermittelte für die ersten zwölf Wochen 60 Prozent weniger gesehene Minuten als bei Staffel eins.

Auch die Medien-Analysten von Nielsen zählten in der Premierenwoche weniger als zum Start der ersten Staffel, obwohl diesmal mehr Folgen verfügbar waren. Erfolg und Qualität einer Serie müssen jedoch nicht Hand in Hand gehen. Die Urteile über „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ gingen von Beginn an auseinander: Staffel eins erreichte bei der US-Metakritik-Börse „Rotten Tomatoes“ 84 Prozent Zustimmung bei den Kritikern, beim Publikum lag der Wert jedoch nur bei 39 Prozent. Die Nutzerwertung beim Portal Metacritic lag sogar bei nur 2,5 von 10 Punkten.

Immerhin: Mit Staffel zwei zog die Serie bei den „Rotten Tomatoes“-Bewertern an: Beide Staffeln erhielten 84 Prozent von den Kritikern, die Publikumswertung allerdings stieg von 38 auf 59 Prozent positive Stimmen. Da die neuen Folgen durch den Krieg deutlich actionreicher werden dürften und hier deutliche Schauwerte zu erwarten sind, könnte dieser Wert weiter ansteigen. (tsch)