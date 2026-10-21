„Eine Unverschämtheit!“Bill und Tom Kaulitz wettern nach Gepäck-Panne gegen Airline

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Tokio Hotel das neues Studioalbum „Encore“. Für Bill und Tom Kaulitz (37) bleibt aber nicht viel Zeit zum durchzuatmen. Für die Zwillinge ging es direkt weiter nach Deutschland, wo nächste Woche in Berlin ihre Tour startet. Doch die Ankunft in ihrer Heimat verlief alles andere als reibungslos: Eine Gepäck-Panne bei ihrer Reise sorgte für mächtig Frust.

Denn bei ihrer Ankunft in Berlin fehlte von ihrem Gepäck jede Spur. Insgesamt 14 Gepäckstücke hatten die Brüder für ihre zweimonatige Reise eingeplant. Doch die Koffer, in denen sich ihre Outfits, Kosmetikartikel aber auch das Futter für Bills Hunde befanden, blieben in den USA zurück. Für den Sänger bringt das auch den dicht getakteten Terminkalender durcheinander.

„Unsere Koffer sind nicht mitgekommen!“, macht Bill im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ seinem Ärger Luft. Dabei hatte der Sänger seine Outfits für die anstehenden Termine bis ins kleinste Detail vorbereitet. „Mein Assistent und ich haben alles abfotografiert, jeden Look mit Handtasche, Accessoires, Sonnenbrille, mit Schmuck dazu, der Schuh - alles aufeinander abgestimmt“, erklärt der 37-Jährige. „Was ziehe ich wann wo an - das ist alles durchgetaktet!“

Vor allem die mangelnde Kommunikation der Fluggesellschaft stößt dem 37-Jährigen bitter auf. Er finde es eine „Frechheit, dass einem nicht mitzuteilen, wenn dein Gepäck nicht mit an Bord geht. Das finde ich eine Unverschämtheit!“

Nach 34 Stunden gibt es ein Happy End

Erst am Abend in Berlin hätten die Brüder erfahren, dass ihre Koffer nicht mehr nachkommen würden. Dabei standen bereits am nächsten Morgen um acht Uhr die ersten Termine an. Für Bill Kaulitz ein echtes Problem: „Ich kann nicht arbeiten!“, poltert er wütend. „Ich kann kein Home-Office machen, ich kann nicht Termine verschieben!“ Bruder Tom Kaulitz merkt an, welche Konsequenzen ein solcher Vorfall haben könne: Im schlimmsten Fall müssten geplante Termine abgesagt werden.

Dabei hatten sich die Tokio-Hotel-Stars die Reise einiges kosten lassen: „Wir fliegen First Class, das kostet wirklich viel Geld“, gibt Bill Kaulitz zu bedenken. Zudem seien beide Brüder „HON Circle Member“ der Airline. „Du bist quasi der meistgeflogene Mensch mit dieser Airline. Das erreicht fast keiner, diesen Status!“, erklärt er. Zusätzlich hätten sie den VIP-Service der Fluglinie gebucht. Dass es trotzdem zu derartigen Problemen gekommen sei, sei für sie unverständlich: „Was ist das für ein Service bei diesen Airlines! Das ist doch unverschämt!“, poltert Bill Kaulitz.

Schließlich gab es für die Brüder doch noch gute Nachrichten: Nach insgesamt 34 Stunden tauchten die vermissten Gepäckstücke endlich in Berlin auf. (tsch)