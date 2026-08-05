Die schottische Indie-Rock-Band Trashcan Sinatras trauert um eines ihrer Mitglieder: Gitarrist, Sänger und Songwriter John Douglas ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Musiker gaben die Nachricht in den sozialen Medien bekannt.

„Wir sind zutiefst erschüttert, euch allen mitteilen zu müssen, dass wir unseren lieben Freund und Bruder John nach kurzer Krankheit verloren haben“, schrieb die Band. Weiter heißt es: „Er ist in den frühen Morgenstunden des Montags, des 3. August 2026, friedlich im Kreise seiner Liebsten verstorben, während seine wunderschöne Stimme und seine Lieder den Raum erfüllten.“ Besonders tragisch: Erst am 31. Juli war mit „Ever The Optimist“ das neue Album der Trashcan Sinatras erschienen - das erste Studioalbum der Band seit zehn Jahren.

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Schottische Indie-Band mit Kultstatus

Douglas wirkte auf allen sieben Alben der Gruppe mit. Kurz vor der Veröffentlichung hatte die Band ein Video zum Titelsong präsentiert. Es zeigte den Auftritt der fünf Bandmitglieder beim 40-jährigen Bandjubiläum im Harbour Arts Centre in Irvine - das erste gemeinsame Konzert in dieser Besetzung seit fast sieben Jahren.

In einem kurz zuvor veröffentlichten Interview mit dem „Spill Magazine“ sprach Douglas über dieses Wiedersehen. Es sei „sehr emotional“ gewesen. „Die Show war sehr herzerwärmend, einfach nur mit den Jungs im Raum zu sein“, sagte er. Besonders glücklich sei er darüber, dass der Auftritt aufgezeichnet wurde. „Musik schafft eine echte Verbindung, die man nirgendwo sonst findet. Teil der Band zu sein, die das schafft, ist ein Schatz.“

John Douglas gehörte seit den 1980er-Jahren zu den Trashcan Sinatras und prägte den Sound der Band als Rhythmusgitarrist und Songwriter maßgeblich mit. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen entwickelte die Gruppe ihren unverwechselbaren Stil aus eingängigen Pop-Harmonien und cleveren Texten. Das Debütalbum „Cake“ hielt sich drei Monate in den US-Billboard-200-Charts und verschaffte der Band eine treue internationale Fangemeinde.

Auch außerhalb der Band war Douglas als Songwriter erfolgreich. Er schrieb mehrere Lieder für seine Ehefrau, die Folksängerin Eddi Reader. Das Paar heiratete 2013. 2023 veröffentlichte Douglas ein Soloalbum. (tsch)