Wie tief die Krise des Bundeskanzlers nach seinen kritikbehafteten Personalwechseln auch erscheint - sie wäre womöglich noch tiefer, wenn sie in den verschiedenen politischen Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ausgebreitet würde. Die aber befinden sich derzeit alle in der Sommerpause - mit Ausnahme von Sarah Tacke. Deren neuer, nach ihr selbst benannter ZDF-Talk darf sich an fünf Donnerstagen auf dem Sendeplatz von „Maybrit Illner“ behaupten.

Spätestens jedoch, wenn im September die mit Spannung und Sorge erwarteten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern anstehen sowie die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, sind die etablieren Talk-Formate bei ARD und ZDF alle wieder zur Stelle. Wobei die jeweiligen Sommerpausen unterschiedlich lang ausfallen.

„Maischberger“ läuft im August auch am „Hart aber fair“-Montag

In der ARD kehrt „Caren Miosga“ am 30. August mit der ersten Ausgabe seit Anfang Juni auf dem Premium-Sendeplatz nach dem Sonntagskrimi zurück. Bereits am Dienstag, 11. August, nimmt Sandra Maischberger die Produktion nach zwei Monaten Unterbrechung wieder auf. „Maischberger“ wird am Montag, 17. August, auch mal wieder am Montag gesendet. Dort hat Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ zuletzt viel Sendezeit eingebüßt. Der Jüngste der öffentlich-rechtlichen Polit-Talker findet vermehrt in Mediathek-Formaten statt. Im linearen TV feiert „Hart aber fair“ am 31. August Comeback nach dann gut dreieinhalb Monaten Sendepause.

Eine Unterbrechungsspanne, die für Markus Lanz wohl schwer vorstellbar wäre. Der dienstags bis donnerstags sendende ZDF-Talker (freitags erscheint zudem sein Podcast „Lanz+Precht“) hatte sich erst am 16. Juli in die Sommerpause verabschiedet - und kehrt am 11. August schon wieder zurück. „Maybrit Illner“, letztmals am 23. Juli auf Sendung, übernimmt ab 3. September von ihrer Urlaubsvertretung „Sarah Tacke“.

Getalkt wird im August aber auch wieder beim privaten Nachrichtensender ntv. „Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadttalk“ ist ab Montag, 17. August, wieder im Programm. Eine Woche später startet „Pinar Atalay“ in eine neue Staffel. (tsch)