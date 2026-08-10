Eko Fresh steckt laut seiner Frau hinter vielen Schlagerhits„Er ist wirklich wahnsinnig im Game“

Sarah Bora und Rapper Eko Fresh sind schon lange ein Paar. Jetzt haben die beiden auch beruflich zusammengefunden - mit dem gemeinsamen Schlagersong „Karma“. Im Podcast „Glow Up Your Life“ plaudert die Sängerin über die Zusammenarbeit mit ihrem Mann.

Lange sei es ihr wichtig gewesen, sich nicht über ihren Mann „beruflich zu definieren“. Wie die Moderatorin, Autorin und Sängerin (“Hals über Kopf“, „Tetris“) im Gespräch mit Podcast-Gastgeberin Katja Burkard betont, sei nach zehn Jahren Ehe nun jedoch der richtige Zeitpunkt gekommen, „das einfach mal loszulassen und auch loszulegen“.

„Der Eko schreibt all meine Schlagersongs!“

Eko Fresh bleibe als Rapper „ein bisschen in seiner Rolle“, betont die 36-Jährige. „Aber es ist schon ein Schlagersong und der geht über Liebe.“ Bei „Karma“ handelt es sich um einen Titel, den Bora bereits 2019 mit Matthias Reim aufnahm. In der neu veröffentlichten Version ist nun nicht mehr der Schlagersänger, sondern Eko Fresh zu hören. Schon 2024 hatte das Paar den Track gemeinsam im VOX-Format „Sing meinen Song“ präsentiert.

Burkard hakt nach: „Wie hast du ihn dazu gekriegt, mit dir so was Schlagermäßiges zu machen? War es schwer?“ Boras Antwort überrascht: „Der Eko schreibt all meine Schlagersongs!“ Er sei „wirklich wie so ein wandelndes Wörterbuch“, verrät seine Frau, „und er hat die Melodie schon im Kopf“. Zwar lasse auch Bora selbst einen Part in ihre Musik „einfließen“ - es sei jedoch ein Talent ihres Mannes, Songs zu schreiben. „Der hat auch für eine andere, große Künstlerin, die gerade auf Tour geht, was geschrieben“, so Bora.

Burkard tippt auf Helene Fischer. Eine Bestätigung bekommt sie nicht. „Ich sag dazu nix“, lacht die Musikerin. Nur eines lässt Sarah Bora durchblicken: „Er ist wirklich wahnsinnig im Game - auch im Schlager.“

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