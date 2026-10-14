Eko Fresh überrascht bei „The Masked Singer“ mit kurioser Theorie„Vielleicht ist es Jens Spahn?!“

Diese acht Masken kämpften um den Einzug ins Finale (von links): Prof. Dr. Dr. Schweinstein, P.S., Erdbär, Fernando el Toro, Yeti Cat, Momo, Wild Thing und Mr. Mic. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Aber statt des Ex-Gesundheitsministers Spahn steckte im Kostüm des Fuchsmottenfalters Momo Moderator und Komiker Gudio Cantz. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Die Promidichte in der 13. Staffel von „The Masked Singer“ (ProSieben) verhielt sich bisher antiproportional zu den Einschaltquoten. Die waren nämlich erschreckend schwach, die Promis aber richtig stark. Im Halbfinale wurden drei weitere Show-Hochkaräter enttarnt. Darunter war auch der internationale Superstar Ronan Keating. Und trotzdem: Beinahe wäre auch seine Enthüllung verblasst. Wenn, ja wenn Rapper Eko Fresh (43) mit seinem Verdacht richtig gelegen hätte: „Vielleicht ist es ja Jens Spahn, der hat ja jetzt bisschen mehr Zeit.“

Als erste wurde im Halbfinale Partysängerin Isi Glück als Erdbär enttarnt. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Der Name des ehemaligen Finanz- und Gesundheitsministers und gerade aus dem Haushaltsausschuss zurückgetretenen Politikers (46) war das Sahnehäubchen auf der hochkarätigen Liste der Verdächtigen im Halbfinale, bei dem acht Masken um den Einzug ins Finale kämpften - und drei ausscheiden und sich demaskieren mussten. Denn neben Spahn wurden mit Topmodel Heidi Klum (53), Pop-Legende David Hasselhoff (74) und dem deutschen Hollywood-Star Sandra Hüller (48) weitere unglaubliche Namen genannt - witzigerweise alle von Rategast Eko Fresh, der in Staffel 11 noch selbst als Willi Weihnacht Vierter wurde.

Im Kostüm von Mr. Mic steckte der internationale Superstar Ronan Keating. Er wurde mit Standing Ovations vom Publikum gefeiert. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Aber auch Chris Tall (35), neben Verona Pooth (58) festes Rateteam-Mitglied, haute einen raus: „Ich hab's an einem Ton erkannt: Das ist Robbie Williams“, sagte er „Mr. Mic“ direkt auf den silbernen Mikrofon-Kopf zu. Spoiler: Damit lag er aber genauso falsch wie Eko Fresh mit all seinen Tipps - inklusive Jens Spahn.

„Ich glaub nicht, dass der mit 'ner Maske was zu tun haben möchte“

P.S., die Schachfigur mit dem Sixpack, qualifizierte sich als Erster für das Finale am kommenden Mittwoch. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Fernando el Toro zeigte sich bei „Hero“ von Enrique Iglesias als „der feurige Cousin von Muhhnika“, meinte Moderator Opdenhövel mit Bezug auf Vorjahressiegerin Meltem Kaptan und ihr tierisches Kostüm. El Toro zog ins Finale ein. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Das Halbfinale wurde in zwei Vierer-Durchgängen entscheiden. Jeweils die beiden Masken mit den meisten Stimmen von Saalpublikum und Ratecrew kamen direkt ins Finale. Dort werden am kommenden Mittwoch das „Hufeisen“-Duo „P.S.“ und „Fernando el Toro“ sowie Yeti Cat und Wild Thing stehen. Zudem setzte sich im „Duell der Wackler“ Prof. Dr. Dr. Schweinstein gegen Mr. Mic durch und buchte das Finalticket.

Grandiose Gesangsleistung: Yeti Cat brillierte mit „Running Up That Hill“ von Kate Bush. Wer im Kostüm steckt, wird sich erst im Finale zeigen. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Fuchsmottenfalter Momo hat es indes nicht geschafft. Das plüschige Flattertierchen erinnerte Eko Fresh, warum auch immer, an Jens Spahn. Chris Tall brachte sofort ein Gegenargument vor: „Aber ich glaube nicht, dass Jens Spahn mit 'ner Maske was zu tun haben möchte“, und spielte auf die sogenannte „Maskenaffäre“ um Corona-Masken und den Politiker an. Eko Fresh zog auch gleich zurück: „Hat auch nicht mit den Indizien zusammengepasst.“

Der Zottel mit Hang zu Nein-Farben brachte mit „Try“ von P!nk die Bühne zum Brodeln und bekam genug Stimmen fürs Finale. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Momo war dann nicht Jens Spahn, sondern „nur“ Moderator Guido Cantz (55). Als erste wurde am Halbfinalabend Erdbär enttarnt. Im Kostüm der „süßesten Wärmflasche der Welt“ (O-Ton Moderator Matthias Opdenhövel) steckte dann auch nicht wie von Eko Fresh vermutet Heidi Klum, sondern Ballermann-Star Isi Glück (35). Das hatte Chris Tall korrekt vorhergesagt und untermauerte seinen Ruf als „Chris Columbo“.

„Wir sind doof“: Ratecrew erkennt Ronan Keating nicht

„Don't Stop Me Now“: Für Prof. Dr. Dr. Schweinstein wurde der Queen-Song zum Motto: Sie ließ sich nicht aufhalten und steht im Finale. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Die dritte Demaskierung bescherte dann doch noch einen internationalen Topstar. Ronan Keating (49), ehemaliger Boyband-Star (Boyzone) und 2023 Coach bei „The Voice Of Germany“ war Mr. Mic. Er ist erklärter Fan der Show (“Meine Kinder und ich gucken das immer“) und war verwundert, dass er nicht sofort erraten wurde. Zumal er in der ersten Show mit „When You Say Nothing At All“ einen seiner größten Solo-Hits sang. „Ich dachte, ihr kämt gleich drauf“, meinte er.

Auch hier hatte Chris Tall eine simple Erklärung: „Nein, wir sind doof.“ Tall selbst vermutete Robbie Williams (52), Verona Pooth hatte sich auf den libanesisch-britischen Sänger Mika (43) festgelegt und Eko Fresh hatte zunächst überzeugt gesagt: „Das ist David Hasselhoff!“ Der „Baywatch“- und „Looking For Freedom“-Star? Das schien sogar für Moderator Opdenhövel (56) unvorstellbar: „Das schlägt noch mal Jens Spahn!“ (tsch)