Elke Sommer ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Angaben aus ihrem engsten Freundeskreis. Demnach starb Sommer vergangene Woche an Herzinsuffizienz in ihrem Haus in Los Angeles, nachdem sie längere Zeit bettlägerig gewesen war. Ihr Ehemann Wolf Walther war drei Monate zuvor verstorben.

Elke Sommer, 1940 als Elke Schletz in Berlin geboren, wurde in den 1960er-Jahren zu einem der bekanntesten deutschen Filmgesichter in Hollywood. Nach ihrer Ausbildung in Deutschland und ersten Rollen im europäischen Film ging sie in die USA, wo sie in Produktionen wie „The Prize“ (1963) an der Seite von Paul Newman, in „The Interns“ sowie in zahlreichen Komödien und Abenteuerfilmen spielte.

Schauspielerin Elke Sommer ist tot

Sie war seit 1993 mit Wolf Walther verheiratet. Der Hotelier starb im August dieses Jahres im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit. Nun ist ihm seine langjährige Ehefrau nachgefolgt.

Sie galt als Vertreterin des „Wirtschaftswunder“-Images der deutschen Frau: charmant, international und selbstbewusst. Neben dem Film war Sommer auch als Sängerin, Autorin und Malerin aktiv.

Ihre Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und sie blieb auch im Fernsehen und auf der Bühne präsent. Sie zählte zu den ersten deutschen Schauspielerinnen, die internationalen Erfolg in Hollywood hatten, ohne ihre europäische Identität aufzugeben.

Neben ihrer Tätigkeit als erfolgreiche Schauspielerin war Sommer auch als Sängerin, Autorin und Malerin aktiv. Ihre Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und sie blieb sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne präsent.

Sie zählte zu den ersten deutschen Schauspielerinnen, die in Hollywood internationalen Erfolg hatten, ohne ihre europäische Identität aufzugeben. Ihr Vermächtnis liegt vor allem in der Brücke, die sie zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Film schlug, sowie in ihrer Offenheit, im Kunst- und Unterhaltungsbereich neue Wege zu gehen. (red)