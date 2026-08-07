Schauspielerin und „Emily in Paris“-Star Minnie Driver (56) hat sich auf Instagram mit einem beunruhigenden Video bei ihren Fans gemeldet. Darin zeigte sich die 56-Jährige im Bett mit einer Halskrause. Wie die Schauspielerin berichtet, wurde sie in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem sie offenbar einen Schutzengel hatte.

Driver befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls für Dreharbeiten in Frankreich. Statt ihren Fans ein Update aus Paris zu geben, berichtet sie nun jedoch, sich wieder in London zu befinden. „Vor ein paar Tagen hatte ich zusammen mit meinem Freund Ben einen wirklich schweren Autounfall“, erklärt die Schauspielerin. „Wir haben es irgendwie überstanden. Wir mussten herauskriechen, aber wir sind lebend davongekommen.“

Driver stellt klar, dass weder sie noch ihr Freund schuld an dem Unfall gewesen seien. „Wir fuhren auf einer Landstraße mitten in Frankreich und ein Auto hat an einer Kreuzung nicht angehalten, kam mit hoher Geschwindigkeit angefahren und wir sind seitlich hineingekracht“, erinnert sich die Schauspielerin hörbar geschwächt. Dennoch versichert sie, dass es ihr gut gehe. Sie habe sich den Nacken verstaucht, sei aber auf dem Weg der Besserung. Sie gesteht dennoch: „Ich stehe wirklich unter Schock und weine die ganze Zeit.“

Schauspielerin Minnie Driver verletzt sich bei Autounfall den Nacken

Dass der Unfall nicht schlimmer ausgegangen ist, sei laut Driver dem Auto zu verdanken, mit dem die Freunde unterwegs waren. „Ich hatte noch nie einen Unfall, aber diese 360-Grad-Airbags haben uns das Leben gerettet“, ist sich Driver sicher. „Ich möchte dieses Auto feiern. Ich muss dieses Auto feiern, das uns gerettet hat.“

Zu dem Video schreibt die 56-Jährige außerdem: „In meinem Kopf spielt sich der Unfall immer wieder ab, was sehr schwer, aber offenbar ein notwendiger Teil der Verarbeitung ist. Auch das Weinen tut gut und hilft mir.“

In der Kommentarspalte sind zahlreiche Genesungswünsche an die Schauspielerin zu lesen. So schreibt ein Fan etwa: „Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, aber ich bin sehr dankbar, dass du wieder sicher zu Hause bist und dich erholst. Bitte sei nachsichtig mit dir selbst und pass gut auf dich auf!“

Ein Beitrag geteilt von Min. (@driverminnie) (tsch)