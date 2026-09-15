Emmys„The Pitt“ als beste Drama-Serie ausgezeichnet

Die Krankenhausserie „The Pitt“ ist am Montag in Los Angeles mit dem Fernsehpreis Emmy in der Sparte beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Die Produktion von HBO über den Alltag eines Notaufnahme-Teams in einem Krankenhaus in Pittsburgh setzte sich gegen Konkurrenten wie „Paradise“, „Slow Horses“ und „Pluribus“ durch.

Der Hauptdarsteller von „The Pitt“, Noah Wyle, freute sich über den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Der US-Schauspieler hatte sich in der Kategorie schon im vergangene Jahr durchgesetzt. Insgesamt gingen an die seit 2025 ausgestrahlte Serie sechs Preise, letztlich eine überschaubare Ausbeute bei 25 Nominierungen.

Etwas besser lief es bei der Preisgala für die hochgelobte Apple-Produktion „Pluribus“. Die Sci-Fi-Serie des renommierten Produzenten Vince Gilligan (“Breaking Bad“) holte sechs Preise bei 18 Nominierungen. Freuen durfte sich unter anderem Hauptdarstellerin Rhea Seehorn und Gilligan selbst, der als bester Autor einer Dramaserie ausgezeichnet wurde.

Am meisten hatten die Macher einer Comedy-Serie zu lachen

Zur besten Comedyserie wurde „Widow's Bay“ gekürt, unter anderem „The Bear: King of the Kitchen“, „Shrinking“ und „Only Murders in the Building“ hatten das Nachsehen. „Widow's Bay“ ist seit April dieses Jahres auf Apple TV abrufbar und handelt von der Bemühungen eines Bürgermeister (Matthew Rhys), den Alltag auf einer mysteriösen, entlegenen Insel aufrechtzuerhalten.

Die Apple-Serie gewann insgesamt 14 Preise und brach damit den Rekord von „The Studio“, ebenfalls von Apple, die im vergangenen Jahr mit 13 Auszeichnungen die Konkurrenz alt aussehen ließ. Zu den weiteren Preisträgern aus dem „Widow's Bay“-Team gehören Hauptdarsteller Matthew Rhys sowie die Nebendarsteller Stephen Root und Kate O'Flynn.

Rhys durfte am Ende des Abends insgesamt zwei Emmys in die Kameras halten. Der britische Schauspieler erhielt für „The Beast in Me“ auch einen Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie. Rhys ist somit der erste Mann, der in einem Jahrgang zwei Hauptdarsteller-Emmys gewann.

Für einen Rekord sorgte auch Jean Smart. Die US-Schauspielerin wurde für ihre Leistung in „Hacks“ als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie geehrt. Damit ist Smart die erste Schauspielerin, die für jede Staffel einer Serie einen Emmy gewann. Sie spielt in „Hacks“ eine Comedy-Legende in einem Casino in Las Vegas, die sich in einer Sinnkrise befindet. (tsch)