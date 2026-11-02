Es gab Zeiten, da stellte der Teletext eines Fernsehsenders eine echte Bereicherung dar. Über das Fernsehprogramm konnte man sich darin genauso informieren wie zusätzliche Informationen wie etwa für Gewinnspiele einzuholen. Selbst aktuelle News aus aller Welt konnten dort aufgerufen werden. Mit der Verbreitung des Internets sank der Mehrwert des Teletext-Angebots jedoch schnell. Nun zieht ProSiebenSat.1 die Konsequenz: Ab 2027 wird das Teletext-Angebot der Sendergruppe eingestellt.

Alle sieben Sender der Gruppe sind von dem Schritt betroffen. Betroffen sind also neben ProSieben und SAT.1 selbst auch Kabel Eins, Sixx, SAT.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku. Als Begründung nannte ein Sprecher gegenüber dem Branchenmagazin „DWDL.de“: „Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren Teletext-Angeboten tangiert gegen Null.“ Die mit einem eigenen Streamingprogramm sowie Newsportal ausgestattete Website Joyn habe „als schnelle und zuverlässige Infoquelle - insbesondere zu unseren Programmen - den Videotext abgelöst“.

Untertitel-Funktion betroffen, aber nicht gestrichen

Bereits 2025 war das Teletext-Angebot der Sendergruppe drastisch reduziert worden. Ein News-Angebot gab es nicht mehr, lediglich zu Programminhalten gab es dort noch etwas zu lesen. Auch andere Sender haben laut „DWDL.de“ ihr Teletext-Angebot bereits zurückgefahren, in dem Inhalte gestrichen oder ihre Befüllung ausgelagert wurde.

Bei den Sendern von ProSiebenSat.1 diente der Teletext auch der Übermittlung von Untertiteln für das laufende Programm. Diese werden jedoch nicht gestrichen, sondern auf eine „zeitgemäße digitale Bereitstellung“ umgestellt werden. Untertitel sollen in der Zukunft „über die entsprechenden Einstellungen des TV-Geräts oder des Receivers“ abgerufen werden können. (tsch)