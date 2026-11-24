Er sei „Berlins Staatsfeind Nummer eins“, heißt es in der „frontal“-Dokumentation „Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin“ über Koray T. Im August 2022 kam der damals 28-Jährige nach einem unbegleiteten Ausgang nicht zurück in die Justizvollzugsanstalt Tegel. Dort verbüßte er eine Haftstrafe von acht Jahren: Ein Berliner Gericht hatte ihn 2019 wegen Mordes verurteilt, weil er 2016 in Kreuzberg einen Mann erschossen hatte. Im ZDF spricht der Flüchtige, der bis heute nicht gefasst worden ist, nun in einem Videocall mit dem Kriminalreporter Thomas Heise.

„Ja, ich bin es wirklich“, sagt T. lächelnd. Nach Angaben des ZDF hatte sich der inzwischen 32-Jährige über Instagram beim Filmteam gemeldet und einem Interview zugestimmt. Aus seinem Aufenthaltsort macht er keinen Hehl: „Ich bin in Istanbul, aber das weiß ja die Polizei“, erklärt er. Die Polizei widerspreche dieser Darstellung, sagt Heise.

In Istanbul begleitet das ZDF-Team Mitglieder der „Daltons“, darunter auch „Mustafa“ (Mitte). (Bild: ZDF/Thomas Heise) Copyright: ZDF/Thomas Heise

Dass die Staatsanwaltschaft ihn für den Anführer einer Berliner Bande hält und derzeit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen ihn ermittelt, schockiert Koray T. nach eigenen Worten. „Die wissen, dass ich damit nichts zu tun habe“, sagt er und weist auch eine mögliche Verstrickung von Familienmitgliedern zurück: „Das mit den Schießereien und mit den ganzen Einheimischen und Leuten aus der Türkei, die da rumballern und so - damit haben wir doch gar nichts zu tun.“

Berliner Staatsanwalt: „An sich muss eigentlich jeder vor denen Angst haben“

Die Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Ferrum“, eine Sondereinheit des Berliner Landeskriminalamts, hat bereits seit November 2025 die gewalttätigen Bandenstrukturen in der Hauptstadt im Visier. Man wolle die mutmaßliche Gruppierung um Koray T. und den inzwischen festgenommenen Seyit D. „aus dem Verkehr ziehen“, sagt Oberstaatsanwalt Thorsten Cloidt.

Immer wieder kommt es in der Hauptstadt zu Gewalttaten durch Banden. (Bild: ZDF/Quelle: Polizei) Copyright: ZDF/Quelle: Polizei

Er warnt: „An sich muss eigentlich jeder vor denen Angst haben. Die haben eine irre Aggressivität und sind ja auch ganz offensichtlich im Einsatz von Schusswaffen nicht sehr zurückhaltend.“ Bemerkenswert sei Cloidt zufolge die Struktur der Banden, die ihr Geld vorrangig mit Drogenhandel und Schutzgelderpressungen verdienen. So gebe es neben „Shootern“ und „Boxern“, die für alle möglichen Gewalttaten zuständig seien, auch „Top-Shooter“, die als „besonders gut“ gälten.

Dieses Personal werde auch an andere Gangs vermietet. „Crime as a Service“ nennt Cloidt das: „Dass man also im Prinzip andere mit den Straftaten beauftragt gegen Gewinnbeteiligung.“ Auffällig sei zudem, dass „sowohl die Täter als auch die Opfer eigentlich aus ein und demselben Milieu herauskommen, nämlich migrantisches Milieu, türkischer Hintergrund“.

Banden-Mitglied sagt: „Der Tod behauptet für mich überhaupt nichts“

Ursprünglich aus der Türkei stammt auch die Bande „Daltons“, die inzwischen ebenfalls in Berlin aktiv ist. In Istanbul begleitet das ZDF-Team ein Mitglied. „Ich habe schon oft im Gefängnis gesessen“, erzählt der 26-jährige Mann, der im Film Mustafa genannt wird. Auch angeschossen worden sei er in der Vergangenheit bereits. „Wenn der Boss sagt 'Geht und sterbt oder tötet' - alle wären einverstanden. Niemand würde Nein sagen, weil wir eine Familie sind. Der Tod bedeutet für mich überhaupt nichts.“

Junge Männer wie Mustafa gibt es nach Einschätzung des türkischen Kriminologen und Soziologen Muhammed Ferit Duman viele - und das nicht ohne Grund. „Jedes Kind sucht nach Zugehörigkeit, Schutz, Status und einer Stimme, die gehört wird“, erklärt er. „Wenn legitime Welten aufhören, das zu bieten, bieten es andere Welten.“ Der eigentliche Wunsch der Betroffenen sei es „nicht, in Straftaten verwickelt zu werden“, sagt Duman, „sondern einen Ort zu haben, an dem sie anerkannt werden und dazugehören“.

Im ZDF ist „Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin“ am Dienstag, 24. November, um 21 Uhr zu sehen. Im Streamingportal des Senders ist die „frontal“-Dokumentation bereits abrufbar. (tsch)