Bereits im „Sommerhaus der Stars“ wurde viel spekuliert und gemunkelt: Erwarten Nico Legat (28) und Freundin Laura Parrinello (26) ihr erstes gemeinsames Kind? Der Schwangerschaftstest, den Laura während der Show machte, fiel negativ aus. In der Wiedersehens-Show verkündete das Paar nun jedoch: Auch im Sommerhaus war Laura bereits schwanger!

„Wir waren schon im 'Sommerhaus' schwanger, nur noch nicht so weit, dass der Test positiv war“, erklärt Parrinello. Moderatorin Frauke Ludowig interessiert vor allem eine Frage: Was sagt Opa Thorsten Legat (57) zu der Baby-News? Im „Sommerhaus“ sprach Laura Parrinello zuvor über das eher schwierige Verhältnis zu ihrem Schwiegervater in spe. Mittlerweile habe sich dies jedoch geändert, wie Nico Legat berichtet: „Das hat sich alles in den letzten Monaten richtig geklärt. Laura ist ein ganz großer Bestandteil meines Vaters“, versichert der 28-Jährige.

Nico Legat und Laura Parrinello: „Wir heiraten dieses Jahr noch“

Seit das Paar Thorsten Legat die freudige Nachricht überbracht habe, zeige dieser „eine Seite von sich, die ich selbst noch nicht kannte“, erklärt Nico. „Diese Freude, die er empfindet für sein zukünftiges Enkelkind, ist echt sehr, sehr krass.“ Das aktuelle Verhältnis zwischen ihm, Laura und seiner Familie sei „sehr, sehr familiär“ und „sehr, sehr toll“, so Legat. „Für mich ist es immer noch so ein bisschen unvorstellbar, jetzt bald Vater zu werden“, merkt er an, betont jedoch, sich „tierisch“ zu freuen.

Die Schwangerschaft ist nicht die einzige große Neuigkeit, die das Paar zum „Sommerhaus“-Wiedersehen mitgebracht hat. Laura verrät: „Wir heiraten dieses Jahr noch, wir sind auch verlobt“. Dann werde sie auch den Nachnamen ihres Partners annehmen.

Die vielen kritischen und besorgten Kommentare, die im Internet über das Paar zu lesen sind, nimmt Laura derweil gelassen. Sie müsse niemanden davon überzeugen, „dass es mir in meiner Beziehung gut geht, dass Nico mich gut behandelt“, erklärt sie. „Ich kenne seinen Charakter, ich kenne seinen Kopf, ich weiß, wie er in Situationen handelt. Er ist halt einfach ein Legat. Wer seinen Vater kennt - der hat es einfach von ihm.“ Nico Legat hatte in der RTL-Show insbesondere durch frauenverachtende Aussagen Entrüstung bei vielen Reality-Fans hervorgerufen. (tsch)